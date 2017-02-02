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بجهود طالبات «تقنية» الشارقة

مشروع «طاقة خضراء» من النباتات للبيئة المستدامة
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

نفذت مجموعة من طالبات كليات التقنية العليا في الشارقة تخصص هندسة كهربائية مشروع «الطاقة الخضراء»، الذي يعرض تقنية مبتكرة تتيح الاستفادة من النباتات لتوليد الطاقة الكهربائية، ما يدعم استخدام الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

أشرف جمعة (أبوظبي)

عمل على المشروع شيماء عبدالله البلوكي، وسارة إسماعيل، وحمدة محمد، وشيخة محمد، في السنة النهائية تخصص الهندسة الكهربائية، إذ تؤكد المشاركات في هذا العمل أن مشروع «الطاقة الخضراء» يتوافق مع رؤية الإمارات لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز الوعي البيئي.

مسار مناسب

وأشارت الطالبة شيماء عبدالله البلوكي إلى أن فكرة المشروع التي نفذها فريق العمل تقوم على إيجاد تقنية مبتكرة تعمل على استخدام الطاقة الناتجة عن عملية البناء الضوئي في النباتات والاستفادة منها لتوليد الكهرباء، موضحة أن النبات يحتوي على الصانعات الخضراء «الكلوروبلاست» التي تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهرومغناطيسية تتشكل في الفوتونات، ثم تحول هذه الفوتونات إلى طاقة كيميائية يتم تخزينها في روابط الجلوكوز، ومن ثم يستهلك النبات نصف كمية الجلكوز المنتجة للغذاء بينما تعمل البكتيريا المحيطة بالنباتات على تحليل المتبقي من الجلكوز، وتنتج هذه العملية إلكترونات حرة في التربة المحيطة للنبات والتي يمكن أن تولد تياراً كهربائياً عند توفير المسار المناسب لها.

تجميع الإلكترونات ... المزيد
     
 

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