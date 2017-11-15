«سنّار» عنوان القراءات والندوات

الشارقة (الاتحاد)

أعلن بيت الشعر في الخرطوم عن انطلاق الدورة الأولى من (مهرجان الخرطوم للشعر العربي) في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2017، جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح أمس بمقر بيت الشعر في جامعة الخرطوم. تحدث فيه رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله العويس، الذي قال: إن الدورة الأولى من مهرجان الخرطوم للشعر العربي جاءت بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الشعري أسوة ببيوت الشعر في البلدان العربية، مؤكداً الدور الذي يلعبه بيت الشعر في الحراك الثقافي بل وسيضيف دفعة نوعية في الأنشطة الأخرى التي تستقطب شرائح أخرى من المبدعين في حقول ثقافية متنوعة.

وقال الدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر إن «بيت الشعر» مفتوح لجميع شعراء السودان، وبرز ذلك من خلال نشاطه للعام الذي انقضى، وكشف الصديق: بأن البرنامج يشتمل على زيارة الشعراء والوفد الزائر للبلاد لبيت الشعر في محفل تتخلله الموسيقى والشعر وفيلم وثائقي، وتأتي الأمسية الافتتاحية بمسرح قاعة الصداقة بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وبمصاحبة فقرة غنائية لنجوم العود بالسودان. وتمتد فعاليات اليوم الثاني بعقد ندوة أدبية حول «سنار في الشعر السوداني» بالتعاون مع الأمانة العامة لسنار عاصمة الثقافة الإسلامية في السابع عشر من نوفمبر.

ويتواصل نشاط اليوم الثاني في المركز الثقافي بأم درمان بأمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء، يلي الأمسية توقيع دواوين جديدة.

ويختتم المهرجان في يومه الثالث السبت 18 نوفمبر بقاعة وزارة التعليم العالي، برفقة عدد من الشعراء ومشاركة الفنان سيف الجامعة باغنيات باللغة العربية الفصحى.