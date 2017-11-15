أحمد بن محمد يفتتح معرض دبي الدولي للسيارات

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح أمس، معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته الرابعة عشرة، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري. وتجول سموه في مختلف قاعات وردهات المعرض، يرافقه هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، الذي شرح لسموه تاريخ نشأة وتطور المعرض، والزيادة المطردة في عدد المشاركة في هذا الحدث السياحي الرياضي السنوي الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من ثلاثين ألف زائر، خاصة من عشاق السيارات الفارهة والكلاسيكية والرياضية. وتوقف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عند العديد من منصات عرض السيارات الحديثة التي تعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، مستهلاً سموه جولته في منصة عرض السيارات الكلاسيكية القديمة والمطورة «باريوس» التي تضم تشكلية منوعة من السيارات القديمة، والتي يصل سعر السيارة الواحدة منها ما يزيد على ثمانية ملايين درهم.

ثم عرج سموه على منصة عرض سيارات شركة الكندي للسيارات، واستمع من مديرها التنفيذي محمد سعيد الكندي إلى شرح حول سيارة الشيفروليه الجديدة، ومميزات ومواصفات السيارة التي لم تنزل إلى الأسواق المحلية بعد، ثم سيارة «كورفت» الرياضية الحديثة موديل 2019، والتي تصل قوتها إلى 700 حصان، وهي سيارة أنموذج. ثم توقف سموه عند منصة سيارات شركة قرقاش مرسيدس، واستمع من رئيسها التنفيذي، شهاب قرقاش، إلى أحدث سيارات المرسيدس بجميع فئاتها، ومنها ما يدخل إلى الأسواق المحلية لأول مرة، وفي جناح سيارات الشركة العربية للسيارات استمع سموه من رئيسها التنفيذي خالد الرستماني إلى جديد سيارات أنفينتي، وسيارة جديدة خاصة بـ«إكسبو دبي 2020»، كما توقف سمو رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومرافقوه عند جناح شرطة دبي، واستمع من اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لإسعاد المجتمع والتجهيزات «حول مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في دراجة جديدة لم تنضم إلى خدمة الدوريات المرورية بعد، وهي عبارة عن دراجة نارية، يمكنها الطيران فوق سطح الأرض، في حالات الاختناقات المرورية في الطرقات. وتشارك شرطة دبي، أيضاً، بعدد من السيارات الفارهة التي تحمل شعار استراتيجية القيادة العامة، وهي «تواصل - ابتكار - أمن»، والتي من المقرر أن يطبع هذا الشعار الاستراتيجي على بعض سيارات الشرطة الفارهة في مطلع العام المقبل، والترويج للاستراتيجية. كما زار سموه منصات عرض شركة الفطيم للسيارات»، و«كيرلامان كينغ» للسيارات الرياضية والشبابية، وجناح سيارات فيراري الكلاسيكية الإيطالية. وقد أعرب سموه عن سعادته بهذا الحضور الدولي اللافت للشركات المتخصصة في صناعة السيارات من مختلف الأنواع والطرز القديمة المحسنة والحديثة، معتبراً سموه أن معرض دبي للسيارات يشكل ملتقى عالمياً لمصنعي ورواد قطاع السيارات، وعشاق السيارات، خاصة شريحة الشباب، ووصف المعرض بأنه أحد الفعاليات العالمية الرئيسة التي تستضيفها دبي، وتشكل نقطة جذب سياحي مهمة وحيوية. ورحب بجميع العارضين الذين يمثلون نحو 120 شركة، من أكثر من تسعين دولة، بما فيها دولة الإمارات.