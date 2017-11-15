محمد بن راشد: «دبي الدولي للسيارات» يدعم صناعة السياحة والمعارض

دبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، معرض دبي الدولي للسيارات الذي ينظمه ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام. وجال سموه، يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، على مختلف قاعات وأروقة المعرض الذي يعد من أحدث الفعاليات المهمة في الدولة، ويشكل نقطة جذب للسياح العرب والأجانب والمقيمين على أرض الدولة، خاصة من فئة الشباب.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته عند بعض منصات العرض التي تضم أحدث السيارات القديمة والحديثة، وشاهد سموه أنواعاً وطرزاً جديدة لم تعرض على مستوى المنطقة من قبل، وهي «موديلات» عصرية تتميز بتقنيات عالية، إلى جانب السيارات «الكلاسيكية» التي تستقطب عشاق هذا النوع من السيارات غالية الثمن، والتي يصل ثمن بعضها نحو مليوني يورو.

وأبدى سموه إعجابه بتطور المعرض عاماً بعد عام، ووصفه بأنه من المعارض التجارية والسياحية الرئيسة التي تستضيفها دولة الإمارات ومازالت تلقى اهتماماً ورواجاً واسعاً في أوساط جيل الشباب ورجال الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع، كما أن المعرض يشكل عاملاً مهماً من عوامل دعم صناعة السياحة في بلادنا، حيث يزوره كل عام عشرات الآف الناس من دول المنطقة وشمال أفريقيا والشرق الأوسط عموما.

وكان سموه طوال جولته محل ترحيب من العارضين والزائرين، وكان سموه يبادلهم التحية بمثلها، وتمنى لهم إقامة طيبة وسعيدة في رحاب مدينة دبي.