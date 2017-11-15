«أدنوك» تطور حقل باب البري لزيادة طاقته الإنتاجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ««أدنوك»»، عن خطة لتطوير حقل باب، أكبر أصولها البرية المنتجة للنفط، من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير مرافق البنية التحتية لعمليات الإنتاج بهدف استدامة وزيادة معدلاته الإنتاجية. ويعد تطوير حقل باب خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي 2030 التي تهدف لزيادة الربحية في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، من خلال التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية وخفض تكاليف العمليات ذات الصلة.

وتخطط «أدنوك» لتطوير حقل باب القديم للمحافظة على استمرار تدفق النفط وزيادة السعة الإنتاجية من 420 ألف برميل من النفط يومياً إلى 450 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.

وكانت «أدنوك» البرية التي تدير امتياز حقل باب منحت عقد العمليات الهندسية والمشتريات والتشييد للشركة الصينية للإنشاءات البترولية الهندسية لتنفيذ عمليات التطوير.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، «تماشياً مع توجيهات القيادة بالتركيز على الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وضمن استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي التي اعتمدها المجلس الأعلى للبترول، أطلقت أدنوك خطة لتطوير حقل باب للمحافظة على استمرارية تدفق النفط وزيادة الإنتاج. وتؤكد هذه الخطوة التزام أدنوك بالقيام باستثمارات ذكية لزيادة قدرتها الإنتاجية على المدى الطويل لتعزيز قيمة الموارد الهيدروكربونية من خلال زيادة الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».