  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

شكلوا فريقاً شارك في أنشطة عديدة

5 إماراتيين يستنطقون جماليات الجدران
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

فن قديم يتخذ من الجدران مساحة له، يمارسه خمسة مواطنين، أسسوا فريقاً أطلقوا عليه «جروب فناني الإمارات الجرافيتي»، وتخصصوا في رسم جداريات بمساحات ومواضيع مختلفة بعد أن جمعتهم هواية واحدة، واستطاعوا منذ تأسيس الفريق عام 2014 المشاركة في الكثير من الأحداث الفنية.

هناء الحمادي (أبوظبي)

من بين الأعضاء وصال العلي، الفنانة التشكيلية، الحاصلة على بكالوريوس تربية فنية ومعلمة الرسم، وهي ذات بصمة واضحة في مجال الرسم الجرافيتي، الذي يحول جزءاً من الشارع إلى معرض فني، يمزج بين الحروف الراقصة والرسومات المعبرة ليشاهد الناظر صورة جمالية. إلى ذلك، تقول: «هذا الفن يستهويني منذ فترة طويلة حيث يعبر عن أفكاري وأسلوبي في الرسم، بعيداً عن الطريقة التقليدية».

وحول أهم إنجازاتها منذ دخولها هذا المجال، تقول: «شاركت في الكثير من الفعاليات، ومن أهمها رسم جدارية «كرنفال خورفكان» لسنتين متتاليتين»، مشيرة إلى أن الجدارية الأولى التي تشارك بها كانت بطول 50 متراً والثانية بطول 80 متراً، إلى جانب إنجاز جدارية تزين مطار دبي بمناسبة «يوم العلم».

وعن أكثر اللوحات الفنية التي لها وقع في قلب العلي، توضح أنها جدارية صممت ونفذت بمشاركة تسعة فنانين مختصين بالفن الجرافيتي، وهي بطول 50 متراً على امتداد كورنيش خورفكان، وهي الأولى في المنطقة الشرقية، وأنجزت في عشرة أيام، وتعبر عن البيئة المحلية.

كما كان لفاطمة الحمادي، التي عملت في مجال تدريس مادة الفنون لمدة 16 عاماً، ثم موجهة للفنون البصرية والتطبيقية منذ 3 أعوام، واستطاعت تأليف مناهج الفنون البصرية والتطبيقية لمدارس وزارة التربية والتعليم؛ بصمة واضحة في الكثير من الجداريات الفنية في عدد من المسابقات والمعارض، أبرزها مسابقة «الدار العقارية»، التي احتلت فيها المركز الثالث. ... المزيد
     
 

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