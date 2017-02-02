5 إماراتيين يستنطقون جماليات الجدران

فن قديم يتخذ من الجدران مساحة له، يمارسه خمسة مواطنين، أسسوا فريقاً أطلقوا عليه «جروب فناني الإمارات الجرافيتي»، وتخصصوا في رسم جداريات بمساحات ومواضيع مختلفة بعد أن جمعتهم هواية واحدة، واستطاعوا منذ تأسيس الفريق عام 2014 المشاركة في الكثير من الأحداث الفنية.

هناء الحمادي (أبوظبي)

من بين الأعضاء وصال العلي، الفنانة التشكيلية، الحاصلة على بكالوريوس تربية فنية ومعلمة الرسم، وهي ذات بصمة واضحة في مجال الرسم الجرافيتي، الذي يحول جزءاً من الشارع إلى معرض فني، يمزج بين الحروف الراقصة والرسومات المعبرة ليشاهد الناظر صورة جمالية. إلى ذلك، تقول: «هذا الفن يستهويني منذ فترة طويلة حيث يعبر عن أفكاري وأسلوبي في الرسم، بعيداً عن الطريقة التقليدية».

وحول أهم إنجازاتها منذ دخولها هذا المجال، تقول: «شاركت في الكثير من الفعاليات، ومن أهمها رسم جدارية «كرنفال خورفكان» لسنتين متتاليتين»، مشيرة إلى أن الجدارية الأولى التي تشارك بها كانت بطول 50 متراً والثانية بطول 80 متراً، إلى جانب إنجاز جدارية تزين مطار دبي بمناسبة «يوم العلم».

وعن أكثر اللوحات الفنية التي لها وقع في قلب العلي، توضح أنها جدارية صممت ونفذت بمشاركة تسعة فنانين مختصين بالفن الجرافيتي، وهي بطول 50 متراً على امتداد كورنيش خورفكان، وهي الأولى في المنطقة الشرقية، وأنجزت في عشرة أيام، وتعبر عن البيئة المحلية.