رفع الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي إلى مليون برميل يومياً بحلول 2024

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «إكسون موبيل أبوظبي أوفشور البترولية» وشركة «إنبكس» اليابانية اتفاقية لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2024، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» أمس.وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ودارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وتوشياكي كيتامورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إنبكس»، وبموجب الاتفاقية، تمدد «أدنوك» الامتياز الممنوح لكل من «إكسون موبيل» و«إنبكس» في حقل زاكوم العلوي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر 2041 لمدة 10 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2051.

وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بدور «إكسون» و«إنبكس» إلى جانب شركاء «أدنوك» الآخرين ومساهمتهم في تطوير قطاع النفط والغاز في أبوظبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود «أدنوك» الرامية إلى إبرام شراكات استراتيجية قادرة على توظيف التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات والابتكارات بما يسهم في نقل الخبرة والمعرفة لتطوير أعمال أدنوك في كل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والمعالجة والتكرير، والتسويق والتوزيع، من خلال استثمارات مشتركة بعيده المدى تحقق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للموارد.

وقال معاليه: «فيما تسير أدنوك بخطى ثابتة في مسيرتها نحو التطوير والتحديث، وتهدف إلى المحافظة على مرونتها وقدراتها التنافسية من خلال التحول إلى شركة ذات طابع تجاري تركز على الارتقاء بالأداء، فإننا حريصون على التعاون مع شركاء يلتزمون بشراكات راسخة وطويلة الأمد، ويشاركوننا النظرة المستقبلية ولديهم القدرة على التكيف والتحرك بسرعة، والدخول في شراكات وفرص نمو تخلق قيمة إضافية جديدة وتحقق عوائد مجزية ويسهمون في فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا».

وأوضح أن أدنوك مستمرة في العمل على خفض تكلفة العمليات الإنتاجية وزيادة السعة الإنتاجية للنفط الخام، كما تعمل على تعزيز الفاعلية وتحسين الإنتاج من خلال تطبيق التقنيات والابتكارات الحديثة التي تحقق قيمة إضافية والاستفادة من البيانات الضخمة المتوفرة من خلال أصولها وعملياتها.