تريليون دولار خسائر الاستثمارات النفطية عالمياً

حوار: بسام عبد السميع وحسونة الطيب
كشف معالي محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، عن خسائر استثمارات قطاع النفط العالمي بنحو تريليون دولار خلال عام 2015 - 2016، نتيجة لتوقف عدد من المشاريع، وإلغاء عدد آخر وبنسبة بلغت 27% من إجمالي الاستثمارات السابقة.
وقال باركيندو في حوار مع «الاتحاد» أمس في أبوظبي على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2017»: «شهدت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز تراجعاً بنسبة بلغت 27% وبما قيمته تريليون دولار خلال عامي 2015 و2016»، مضيفاً أن بيانات «أوبك» قدرت إجمالي الاستثمارات المفقودة سواء على صعيد المشروعات المؤجلة أو الملغية بنحو تريليون دولار.
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وأضاف: يبدو الآن أننا في طريقنا للخروج من هذه الأزمة، حيث بدأت تلوح علامات عودة الاستثمارات على قلتها، حيث أدى شح هذه الاستثمارات لتأجيل بعض المشاريع وإلغاء أخرى.
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