«أوبك»: النفط والغاز أهم مصادر الطاقة حتى 2040

أبوظبي (الاتحاد)

توقّع أحدث تقرير نشرته منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، أن يظلّ النفط والغاز أهم مصادر الطاقة في العالم طوال نحو عقدين قادمين، على الرغم من الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة، وبدافع من النمو الاقتصادي في عدد من الأسواق النامية، فضلاً عن الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي.

وجاء في تقرير 2017 لمشهد قطاع النفط العالمي، الذي أطلقته «أوبك» خلال جلسة إحاطة خاصة جمعت تنفيذيين كباراً على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن النفط سوف يلبّي ما يفوق بقليل 27% من احتياجات الطاقة العالمية في عام 2040، فيما ستكون حصة احتياجات الطاقة التي سيلبيها الغاز الطبيعي أكثر قليلاً من 25%.

ويشهد السيناريو المتوقع نمو الطلب على النفط من 95.4 مليون برميل يومياً في عام 2016 ليصل إلى 111.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5% سنوياً في الفترة نفسها.

وسوف تستلزم تلبية هذا الطلب ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 10.5 تريليون دولار على امتداد جميع العمليات في مجالات التنقيب والاستخراج، والنقل والتخزين، والتكرير والصناعات البتروكيماوية والتسويق والتوزيع.