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رفعت تقديرات الطلب على الخام إلى 111 مليون برميل يومياً

«أوبك»: النفط والغاز أهم مصادر الطاقة حتى 2040
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توقّع أحدث تقرير نشرته منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، أن يظلّ النفط والغاز أهم مصادر الطاقة في العالم طوال نحو عقدين قادمين، على الرغم من الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة، وبدافع من النمو الاقتصادي في عدد من الأسواق النامية، فضلاً عن الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي.

وجاء في تقرير 2017 لمشهد قطاع النفط العالمي، الذي أطلقته «أوبك» خلال جلسة إحاطة خاصة جمعت تنفيذيين كباراً على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن النفط سوف يلبّي ما يفوق بقليل 27% من احتياجات الطاقة العالمية في عام 2040، فيما ستكون حصة احتياجات الطاقة التي سيلبيها الغاز الطبيعي أكثر قليلاً من 25%.

ويشهد السيناريو المتوقع نمو الطلب على النفط من 95.4 مليون برميل يومياً في عام 2016 ليصل إلى 111.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5% سنوياً في الفترة نفسها.

وسوف تستلزم تلبية هذا الطلب ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 10.5 تريليون دولار على امتداد جميع العمليات في مجالات التنقيب والاستخراج، والنقل والتخزين، والتكرير والصناعات البتروكيماوية والتسويق والتوزيع.

وأوضح الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، في معرض تقديمه للتقرير، أن التوقعات الواردة في نسخة 2017 من التقرير «أكثر إيجابية من تلك التي وردت في تقرير العام الماضي»، عازياً ذلك في جانب منه إلى الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للنفط في إطار مساعيها الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق، وقال: «كان العام الماضي عاماً تاريخياً لمنظمة أوبك وقطاع النفط العالمي، شهدت سوق النفط تغيرات ملحوظة منذ نشرنا تقريرنا لمشهد قطاع النفط العالمي في مطلع نوفمبر من العام الماضي، إذ شهدنا فترة كسبت فيها عمليات إعادة التوازن في سوق النفط العالمية زخماً حيوياً بدعم من مجموعة عوامل مهمة». ... المزيد
     
 

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