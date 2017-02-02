أفكار ملونة لإطلالات الرجال

الشارقة (الاتحاد)

أناقة الرجل المعاصر تتطلب الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والملحقات التي تكمل إطلالته وتبرز شخصيته، حيث تلعب الأكسسوارات الرجالية دوراً موازياً لما يرتديه من ملابس، فتنسجم مع هيئته ومظهره العام، كما ترافقه في مختلف حالاته ومناسباته، بدءاً من تصميم الحزام وشكل المحفظة، ومروراً بأزرار القميص وعلاقة المفاتيح، وانتهاءً بطراز الحذاء ونمط حقيبة اليد.

وتتنافس كبرى بيوت الأزياء العالمية في ابتكار تشكيلات مختلفة حسب المواسم والفصول، مستعرضة أشكالاً متنوعة من ملحقات الأناقة ومكملاتها الجلدية والمعدنية، لتبرز من بينها العلامة السويسرية الفاخرة «بالي»، راسمة باقة تلو الأخرى من تلك التي تعتمد فيها على حسها الكلاسيكي الأنيق، وتصوغها بمخرجات أكثر معاصرة.

وللموسمين المقبلين استعرضت «Bally» عبر مديرها الإبداعي بابلو كوبالا، الذي انتقل للدار عام 2014، ليضيف إليها شيئاً من حسه المرح وأسلوبه الحماسي المبهج في التصميم، مبتكراً لمجموعته الأخيرة من أكسسوارات رجل 2017، نماذج مدهشة من الملحقات والمكملات تجمع بين النمط التقليدي والشبابي المفعم بعناصر الإثارة والحياة، بحيث تلائم متطلبات العصر، ويلتقي معظمها مع أذواق الفئات العمرية الأصغر سنا والأكثر شباباً، وجاءت على شكل قطع جذابة ومتعددة من الأحزمة والحقائب والصنادل والأحذية، بالإضافة إلى موديلات جديدة من النظارات الشمسية وسلاسل المفاتيح. وللربيع والصيف المقبلين نقل المصمم نفحات من أصوله الأميركية الجنوبية، وما حمله منها من طاقات الحيوية والجمال، مستشرقا لمسات من أجوائها الصاخبة ومظهرها الملوّن الدافئ، جامعا في تشكيلته الأخيرة أنماطاً مختلفة مستلهمة من السبعينيات، مع بعض من فنون الجرافيك المعاصرة، وشيء من الزخارف النباتية التي تطرز زي الكيمونو الياباني القديم، مبتكراً من هذا الخليط الحضاري والثقافي تصاميم وأفكاراً في غاية الجرأة والابتكار، متيحاً لجيل الشباب مزيداً من التحرر والانطلاق في عالمه الحافل بالمرح.