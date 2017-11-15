«أدنوك» تطلق خام «أم اللولو» الجديد لتعزيز قيمة احتياطيها النفطي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خطة لإطلاق مزيج نفطي جديد تحت مسمى «أم اللولو»، سيتم إنتاجه من حقلي أم اللولو وسطح الرزبوط اللذين تشغلهما شركة أدنوك البحرية. وسيكون أم اللولو بكثافة 39 درجة، وفقاً لمعيار معهد البترول الأميركي، ويحتوي نسبة كبريت أقل من 70 جزءاً من المليون، وهو خام خفيف يتميز بمعدل تقطير متوسط، وقليل الكبريت والمواد المعدنية.

ويتوقع تصدير أول شحنة من خام أو اللولو في الربع الأول من عام 2018 وسيتم رفع الإنتاجية تدريجيا في السنوات الخمس المقبلة.

وقال عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في «أدنوك»: «إننا نسعى من خلال استراتيجية 2030 والخطة الخمسية للشركة للبحث عن طرق لمضاعفة قيمة مواردنا وزيادة الربحية»، مضيفاً أن مزج خامي أم اللولو وسطح الرزبوط من شأنه زيادة الإنتاج والسعة التخزينية والمرونة، بينما يوفر لعملائنا خيارات أفضل.

ويعتبر مجمع منشآت أم اللولو من أكبر المجمعات البترولية في إمارة أبوظبي وسيكون من أضخم مجمعات المنشآت في الشرق الأوسط. وقد تم إنتاج الكمية الأولى من النفط في المرحلة الأولى في أكتوبر 2014. وضمن مشروع التطوير المتكامل لحقل سطح الرزبوط، تم إنشاء جزيرتين اصطناعيتين (سارب الشمالية) و(سارب الجنوبية) في الساحل الشمالي الغربي لإمارة أبوظبي، وتتواصل عمليات الحفر فيهما.

ويتوقع اكتمال إنشاء منشآت المعالجة والتخزين والتصدير في جزيرة زركوه لخام أو اللولو في ديسمبر الجاري. وسينضم خام اللولو لمجموعة خامات أدنوك التي تشمل الخام البري الرئيس مربان والخامين البحريين داس، وهو مزيج ذو جودة عالية من خامي أم الشيف وزاكوم السفلي، إضافة إلى خام زاكوم العلوي.

وضمن استراتيجية 2030 والخطة الخمسية، تمضي «أدنوك» قدماً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، بواقع 400 ألف برميل في اليوم في العامين القادمين، لترفع سعتها الإنتاجية الإجمالية إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بنهاية 2018.