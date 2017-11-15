«أدنوك» تطلق خام «أم اللولو» الجديد لتعزيز قيمة احتياطيها النفطي

أبوظبي (الاتحاد)
بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خطة لإطلاق مزيج نفطي جديد تحت مسمى «أم اللولو»، سيتم إنتاجه من حقلي أم اللولو وسطح الرزبوط اللذين تشغلهما شركة أدنوك البحرية. وسيكون أم اللولو بكثافة 39 درجة، وفقاً لمعيار معهد البترول الأميركي، ويحتوي نسبة كبريت أقل من 70 جزءاً من المليون، وهو خام خفيف يتميز بمعدل تقطير متوسط، وقليل الكبريت والمواد المعدنية.
ويتوقع تصدير أول شحنة من خام أو اللولو في الربع الأول من عام 2018 وسيتم رفع الإنتاجية تدريجيا في السنوات الخمس المقبلة.
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ويعتبر مجمع منشآت أم اللولو من أكبر المجمعات البترولية في إمارة أبوظبي وسيكون من أضخم مجمعات المنشآت في الشرق الأوسط. وقد تم إنتاج الكمية الأولى من النفط في المرحلة الأولى في أكتوبر 2014. وضمن مشروع التطوير المتكامل لحقل سطح الرزبوط، تم إنشاء جزيرتين اصطناعيتين (سارب الشمالية) و(سارب الجنوبية) في الساحل الشمالي الغربي لإمارة أبوظبي، وتتواصل عمليات الحفر فيهما.
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وضمن استراتيجية 2030 والخطة الخمسية، تمضي «أدنوك» قدماً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، بواقع 400 ألف برميل في اليوم في العامين القادمين، لترفع سعتها الإنتاجية الإجمالية إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بنهاية 2018.