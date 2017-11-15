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الرئيس التنفيذي لشركة توتال لـ «الاتحاد»:

سوق النفط العالمية لا تزال تعاني التقلبات
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه إن سوق النفط العالمية لا تزال تعاني التقلبات بصرف النظر عن استعادة توازنها شهرا تلو الآخر، مضيفا أن اتفاق أوبك مع دول خارج المنظمة لتقيد حجم المعروض من النفط مفيدا للغاية، معتبرا أن التحرك المتناسق بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا في السنة الماضية، تاريخي بكل المعاني.

وقال في حوار لـ «الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»: «إنه ولأول مرة في تاريخ القطاع النفطي، توافق روسيا على الوضع في الاعتبار، خفض إنتاجها. وتتحد رؤى المملكة وروسيا، حول الاستراتيجية الخاصة بسعر النفط والسوق، ما يسفر عن تحالف قوي. ويشكل إجمالي 11 مليون برميل يومياً من الجانب السعودي، مضافاً لها 11 مليون برميل أخرى لروسيا، 25% من حجم السوق العالمية، ما يمكنها من استعادة توازنها ببطء مدفوعة بسياسات أوبك. لكن ليس ما يهم توتال، الرهان على أسعار النفط، بل تحقيق الأرباح مهما كانت تلك الأسعار».

وعبّر بويانيه، عن ثقته في مستقبل الوقود الأحفوري، رغم الطفرات الكبيرة التي تحققت في مجال الطاقات الجديدة.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة، تراجع نسبة الكربون في مزيج الطاقة، بيد أن ذلك لا ينفي الدور الكبير الذي يستمر النفط والغاز في لعبه وتشكيل 40% من ذلك المزيج بالمقارنة مع 60% الحالية. وتؤكد الشركة، بقائها كواحدة من شركات النفط والغاز الكبيرة في غضون الـ 30 عاماً المقبلة.

ويرى بويانيه، أنه وفي غياب النفط والغاز، لا يمكن تلبية الطلب المتصاعد للطاقة، ولمواجهة التطورات التي تتعرض لها الأسواق، ينبغي التركيز على الموارد قليلة التكلفة، خاصة وأنه من الممكن إنتاجها، وهذه من ضمن الأسباب التي دعت توتال خلال السنوات القليلة الماضية للاستثمار، لإضافة 4 مليارات برميل من الاحتياطيات قليلة التكلفة لمحفظتها. وبتعاونها مع بعض الشركات على رأسها أدنوك بداية العام 2015 والبرازيل وبحر الشمال وشركة ميرسك لإنتاج النفط وغيرها، بجانب وتيرة النمو العضوي للشركة عند 5% سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، تصبح توتال قادرة على الانضمام لنادي الشركات التي تنتج 3 ملايين برميل يومياً. وما إذا كانت حالة الركود التي تسود سوق النفط والغاز تثير القلق قال الرئيس التنفيذي لـ توتال: «من المرجح عودة استهلاك النفط لذروته في بعض الوقت. ويعني ذلك، أنه سوف لن يتم إنتاج النفط الأغلى ثمناً، ما يحتم ضرورة التركيز على إنتاج النفط قليل التكلفة لتعزيز التنافسية، الشيء الذي درجت توتال على القيام به خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وبتعاون الشركة مع ميرسك في بحر الشمال، تمكنت توتال من خفض تكلفة الإنتاج لدون 30 دولارا للبرميل، مع الوضع في الاعتبار في الجانب الآخر، حالة الانتعاش التي تعيشها سوق الغاز». ... المزيد
     
 

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