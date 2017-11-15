حسونة الطيب (أبوظبي)

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه إن سوق النفط العالمية لا تزال تعاني التقلبات بصرف النظر عن استعادة توازنها شهرا تلو الآخر، مضيفا أن اتفاق أوبك مع دول خارج المنظمة لتقيد حجم المعروض من النفط مفيدا للغاية، معتبرا أن التحرك المتناسق بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا في السنة الماضية، تاريخي بكل المعاني.

وقال في حوار لـ «الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»: «إنه ولأول مرة في تاريخ القطاع النفطي، توافق روسيا على الوضع في الاعتبار، خفض إنتاجها. وتتحد رؤى المملكة وروسيا، حول الاستراتيجية الخاصة بسعر النفط والسوق، ما يسفر عن تحالف قوي. ويشكل إجمالي 11 مليون برميل يومياً من الجانب السعودي، مضافاً لها 11 مليون برميل أخرى لروسيا، 25% من حجم السوق العالمية، ما يمكنها من استعادة توازنها ببطء مدفوعة بسياسات أوبك. لكن ليس ما يهم توتال، الرهان على أسعار النفط، بل تحقيق الأرباح مهما كانت تلك الأسعار».

وعبّر بويانيه، عن ثقته في مستقبل الوقود الأحفوري، رغم الطفرات الكبيرة التي تحققت في مجال الطاقات الجديدة.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة، تراجع نسبة الكربون في مزيج الطاقة، بيد أن ذلك لا ينفي الدور الكبير الذي يستمر النفط والغاز في لعبه وتشكيل 40% من ذلك المزيج بالمقارنة مع 60% الحالية. وتؤكد الشركة، بقائها كواحدة من شركات النفط والغاز الكبيرة في غضون الـ 30 عاماً المقبلة.