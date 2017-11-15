«ماب تيك» تطلق التحكم بالقوارب الذاتية لقطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

طرح خبراء التكنولوجيا البحرية في «ماب تيك MAP Tech» الإماراتية نظاماً جديداً للقوارب ذاتية الحركة لقطاعات النفط والغاز أمام زوار جناح الشركة في معرض أديبك 2017. ويعد نظام «ماب برو MAP Pro» من «ماب تكنولوجي MAP Tech» الأحدث من نوعه، فهو قادر على تحويل أي مركبة عادية ذات تحكم يدوي، إلى مركبة ذات نظام تحكم ذاتي. وتعرض الشركة في «أديبك» قارباً ترفيهياً مزوداً بجهاز «ماب برو MAP Pro»، الذي يقع في خور دبي، ويتم التحكم فيه من خلال محطة قيادة تبعد 145 كيلومتراً في جناح «إكسلاتو الإمارات» في أرض المعارض بأبوظبي.

وقال مدير الروبوتات عدنان السوسي في «ماب تيك»: إضافة إلى ميزة السائق الآلي، يعد ماب برو نظام وحدات متطور للغاية، حيث يمكن دمجه بجهاز أو معدات من طرف أو وحدة تحكم ثالثة، ما يسمح بالتحكم بكل المعلومات وترجمتها من خلال محطة التحكم والقيادة. وأضاف «إن قطاعات النفط والغاز تعتمد على عدة أسس خاصة لعملية السيطرة الذاتية لمركباتها الخاصة، مثل فحص أعماق المحيطات، مراقبة الحفريات وخطوط الأنابيب، وأيضاً النقل الآلي للعمال والمعدات».

وتعتقد «إكسلاتو الإمارات» أحد أهم الشركات في توريد القطع البحرية، التي تقدم أكثر من 14.500 منتج، أن نظام التحكم الآلي هو أحد سبل التطور المستقبلي الملحوظ، لذا فإنها تتعامل مع «ماب تكنولوجي» كموزع رئيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مدير تطوير الأعمال لدى شركة «إكسلاتو الإمارات»، وليم ميسدورب «إن أنظمة التحكم الذاتي هي الأكثر أماناً، والأكثر فورية ودقة، وبالتأكيد تساعد على الحد من تكاليف التشغيل».