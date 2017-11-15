«دوتيرتي» واستثمار زيارة «ترامب»

أراد الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي» شيئاً واحداً من اجتماعه المهم مع الرئيس دونالد ترامب في مانيلا أمس، ألا وهو: العودة إلى مرحلة «فيرديناند ماركوس». ففي عام 1981، تحدث نائب الرئيس الأميركي آنذاك «جورج بوش الأب» في ثالث حفل تنصيب لـ«ماركوس» قائلاً: «إننا نحب التزامكم تجاه المبادئ والعملية الديمقراطية».
وقد أربك تأييد بوش منتقدي «ماركوس» وعزّز موقف الزعيم الفلبيني الأسبق. وفي الوقت الراهن، من المرجح أن تكون لإطراءات ترامب لـ«دوتيرتي» التداعيات ذاتها. ومن المؤكد أن الرئيس الفلبيني سيجد فرصة للإشارة إلى أن استطلاع «مركز بيو للأبحاث» المنشور في يونيو الماضي، أظهر أن ثقة الفلبينيين في الرئيس ترامب تصل إلى 69 في المئة.
وبالطبع، لم يكن من المفيد لـ«دوتيرتي» إظهار ميله إلى الصين وروسيا، بينما يستضيف نظراءه من قادة «جنوب شرق آسيا»، في اجتماع قمة إقليمية. ولم يحضر «شي جين بينج» ولا فلاديمير بوتين إلى مانيلا. وفي الفلبين، التي لا تزال واحدة من أكثر الدول الموالية للولايات المتحدة، يقيس الشعب قادته بمقياس يتأثر بالعلاقة مع واشنطن.
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ويواجه «دوتيرتي» معارضة قوية في ضوء انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقلق علني متزايد، وإن كان حذراً، من البطريركية الكاثوليكية الرومانية، وتساؤلات متزايدة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وقد صاحَب ذلك كله، تراجع شديد في التأييد الشعبي للرئيس وأساليبه. والأكثر أهمية من ذلك، أن قطاع الأعمال يبدي قلقاً بشأن فقدان الاقتصاد لزخمه.
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