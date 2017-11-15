بعد الخسارة والنزيف.. تكفينا جائزة اللعب النظيف!

عذراً.. إلى متى سيبقى العرب في محطة الانتظار؟ متى سيغادرون محطة رد الفعل إلى محطة الفعل؟ إلى متى سيظل موقف العرب دفاعياً؟ متى يهاجمون ويبادرون؟ إلى متى سيظل العرب يشتكون إلى الأمم المتحدة ويناشدون المجتمع الدولي ويطالبون القوى الفاعلة بالتحرك وهم لا يتحركون؟ أتوق إلى اليوم الذي أرى فيه العرب فاعلين لا مفعولاً بهم. أتمنى أن أرى اليوم الذي يقال فيه إن العرب يتآمرون ويتدخلون في شؤون الدول الأخرى، وتكون لهم أذرع ولو تخريبية في أراضي الأعداء. أتوق إلى اليوم الذي يقتل فيه العرب القتيل ويمشون في جنازته، فمن لم يتذأب تأكله الذئاب. أريد أن أرى العرب نسوراً حولهم الجيف ولا يكونون كما هم الآن جيفاً من حولها النسور.
التآمر والدس والفتن والتدخل والتجسس حقوق أصيلة للدول الآن وقبل الآن. وفي كل دولة جهاز يسمى جهاز الاستخبارات أو أي اسم آخر. وهو جهاز معترف به دولياً وظيفته التحسس والتجسس والتلصص والتدخل في شؤون الآخرين. وقتل القتيل وترك السياسيين يمشون في جنازته ويشجبون ويدينون. والحروب في العالم كله الآن استخبارية. والحرب خدعة والخدعة تعني بالضبط وجود جهاز للتآمر والفتن والوقيعة والكذب. ولم يحدث مرة واحدة أن قطعت دولة ما علاقاتها بدولة أخرى لأنها تجسست عليها. فقط يتم كشف المؤامرة وضبط الجواسيس وكفى، كما لم يحدث أن قطعت دولة علاقاتها بأخرى إلا إذا كان التدخل في الشأن الداخلي تدميرياً وتحريضاً صريحاً على الفوضى والقتل، كما فعلت قطر مع الدول الأربع التي قاطعتها. قد تقدم الدول المتضررة مذكرات احتجاج أو تستدعي السفير للاحتجاج إذا كان الأمر مجرد تحريض إعلامي أو تصريح سياسي خرج على النص.
حتى فرق كرة القدم العربية تلعب بنفس الأسلوب السياسي العربي، وهو التكتل الدفاعي وإضاعة الوقت وإضاعة الفرص وفي النهاية نقول: خسرنا لكننا أدينا مباراة جيدة. ويكفينا التمثيل المشرف واكتسبنا احترام العالم. لا يهم أن نخسر ما دمنا كسبنا احترام العالم وحصلنا على جائزة اللعب النظيف. ولم يحدث أبداً أن نالت أي دولة أو أي فريق كروي شرف دخول التاريخ بجوائز اللعب النظيف. لم يحدث أبداً أن قيل إن فريقاً حصل على جوائز اللعب النظيف عشر مرات أعوام كذا وكذا. لكن الفرق والدول التي تكسب باللعب القذر هي التي خلدها التاريخ وعد إنجازاتها.
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وما يدور في كرة القدم العربية هو نفسه ما يدور في السياسة. نفس المشاجب والشماعات، الحكم لم يكن عادلاً، الفريق تعرض لمؤامرة. أرض الملعب سيئة، الطقس سيئ جداً. الإقامة لم تكن مريحة، وضعوا لنا في الطعام منوماً. المهم أننا أبرياء من الخسارة. ومثل السياسة أيضاً، نقدم احتجاجاً للفيفا، أو الاتحاد الإقليمي.. وفي النهاية يتم اعتماد النتيجة بخسارتنا. وتبرئة كل الذين اتهمناهم. ونعيد الكرة ونلدغ من الجحر الواحد ألف مرة. ولا نتهم أنفسنا. وغاية ما نفعله إقالة المدرب أو المسؤول. رغم أن الفريق كله سيئ والارتجال سيد الموقف. ولكن لا بد من كبش فداء. وكل المدربين العالميين فشلوا تماماً مع الفرق والمنتخبات العربية. فلا يوجد مدرب مهما بلغت كفاءته يعمل وينجح في مناخ سيئ. وتخبطات إدارية.. وفساد.. وعشوائية.. وهذا نفسه ما يحدث في السياسة العربية. لا يوجد لعب جماعي والفردية والذاتية هي الطاغية. ولا أحد يريد أن يصنع أهدافاً لزملائه. الكل يريد أن يسجل هو حتى إذا أضاع ألف هدف. لذلك نحن أمة الفرص الضائعة في كل مجال، فالعربي خامل في الجماعة ثابت في الفتنة. ولا يريد أن يكون ترساً في آلة، بل يريد أن يكون الآلة كلها.
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*كاتب صحفي