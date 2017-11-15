قطاع النفط والغاز بالشرق الأوسط بحاجة لزيادة الجاهزية للمخاطر السيبرانية

دبي (الاتحاد)

كشف استطلاع رأي أولي أجرته شركة سيمنس، بالتعاون مع معهد بونيمون، وشمل مدراء تنفيذيين في قطاع النفط والغاز بالشرق الأوسط، بأن تهديدات المخاطر السيبرانية الصناعية على قطاع الطاقة تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مع وجود مخاطر بحدوث اختراقات نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الشركات، أو نتيجة عدم اتخاذها تدابير أمنية كافية. وهذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها سيمنس مع معهد بونيمون لإجراء دراسة استقصائية تشمل موظفين ومدراء تنفيذيين مسؤولين عن الوقاية من المخاطر السيبرانية والتعامل معها. هذا وستنشر سيمنس نتائج الدراسة بأكملها في فبراير المقبل.

ومن القضايا اللافتة التي وجدتها الدراسة، أن المخاطر السيبرانية أصبحت أكبر على مستوى التكنولوجيا التشغيلية منها على مستوى تكنولوجيا المعلومات. وفي الواقع، تؤكد أبحاث القطاع بأن التكنولوجيا التشغيلية أصبحت هدفًا متزايدًا، وتشكل اليوم 30% من إجمالي الهجمات السيبرانية. وبالنسبة للشرق الأوسط، فإن 50% من إجمالي الهجمات السيبرانية تستهدف قطاع النفط والغاز. وتؤثر هذه الهجمات بشكل كبير على الإنتاجية ووقت التشغيل والكفاءة والأمان.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 60% من الاختراقات السيبرانية في المنطقة ناتجة عن هجمات خبيثة، وليس عن أخطاء بشرية. وتحدث كثير من هذه الهجمات المتقدمة بشكل متزايد تحت رعاية دول، وهو ما يزيد خطورتها.

كما أظهرت الدراسة أن 19% من شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط قد صنفت نفسها بطيئة نسبيا في تنفيذ تدابير الأمن السيبراني الكافية، مقارنة مع 13% على مستوى العالم. كما أن 17% فقط من شركات المنطقة اعتبرت بأنها رائدة في مجال الأمن السيبراني، مقارنة مع 22% من نظيراتها على مستوى العالم.

وقال ليو سيمونوفيتش، نائب الرئيس والمدير العالمي للأمن السيبراني الصناعي في شركة سيمنس «إن ما دفع سيمنس ومعهد بونيمون لدراسة الجاهزية السيبرانية لقطاع النفط والغاز هو تسارع وتيرة التقنيات الرقمية، وتقارب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، وارتفاع وتيرة وتطور الهجمات السيبرانية مع وجود قطاع الطاقة في مرماها. ولقد رأى المهاجمون فرصة هامة في هذا التقارب بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، لاختراق الشركات. ونتيجة لذلك، فقد بدأنا نرى اتجاهاً جديدًا للهجمات السيبرانية يقوم بتخريب معدات أو عمليات تُستخدم في التشغيل.