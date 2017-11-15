إنجاز حفر البئر الاستكشافية الثانية «إس إتش-6» البحرية في الشويهات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشف ماريو ميهرن الرئيس التنفيذي لشركة فينترسهال أن الشركة أنجزت بنجاح عمليات الحفر والاختبار على «إس إتش-6» ثاني بئر تقييمية، وضمن التكلفة والفترة الزمنية المتوقعتين، ويقع هذا الحقل على بعد خمسة كيلومترات من شاطئ جزيرة الشويهات، وستكون النتائج بمثابة المحرك للمشروع التطويري المستقبلي لحقل الشويهات.

وقال في تصريحات صحفية أمس على هامش فعاليات «أديبك 2017» إن حفر حقل الشويهات تم من دون أي حالة تسرب من غاز الكبريت بنسبة 100%، بما يتلاءم مع استراتيجية «أدنوك»، وقال: نعمل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حالياً لتقييم النتائج والانتقال للمرحلة الثانية من الحقل».

وأضاف: «يسرني نجاح مشروع (إس إتش-6) على مستويي السلامة والإدارة.

وأضاف:« تمكنا من إنهاء حفر أول بئر بحرية في أبوظبي في زمن قياسي تجاوز المتوقع ضمن مخططنا الزمني الذي وضعناه بعناية فائقة، فضلاً عن إنجازه بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها التقديرية».