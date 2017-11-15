مكتوم بن محمد يطلع على أحدث ابتكارات النقل الجوي

دبي (وام)

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أمس، معرض دبي الدولي للطيران في نسخته الثالثة عشرة في مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي جنوب.

وجال سموه يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، واللواء طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض للعمليات.

وتفقد سموه أرجاء المعرض الذي تشارك فيه نحو مائة شركة عالمية متخصصة في قطاع صناعات النقل والدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية والطائرات الحربية وتقنياتها المتنوعة.

وتوقف سموه عند أجنحة عدد من الدول المشاركة في الحدث الدولي منها فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية وجناح شركة إيرباص لصناعة الطائرات المدنية العملاقة.

واطلع سموه من القائمين على هذه الأجنحة ومسؤولي الشركات ذات الصلة على أحدث ابتكاراتها ومعروضاتها في قطاعي النقل الجوي المدني والدفاع الجوي والتي يكشف عنها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي يزور المعرض للمرة الأولى أعرب عن سعادته بهذا التجمع الدولي الواسع ونجاح المعرض عاما بعد عام ما يؤكد الثقة المطلقة التي تحظى بها دولتنا في الأوساط الدولية وصوابية رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مفهوم وثقافة الانفتاح الثقافي والإنساني والتجاري والسياحي على مختلف دول العالم وشعوبها والحرص على تعزيز أسس التنمية المستدامة والاستقرار المعيشي والاجتماعي لشعبنا العزيز ومد يد الخير إلى الشعوب المحتاجة والفقيرة حول العالم.

وبارك سموه جهود اللجنة العليا النظمة لهذا الحدث العالمي الذي يحظى بسمعة دولية واسعة في أوساط العالم بمختلف ميادينها واختصاصاتها في الصناعة والسياحة والثقافة والابتكار وغيرها.