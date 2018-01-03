فشل صفقة استحواذ صيني على شركة خدمات مالية أميركية

بكين (د ب أ) -

فشلت شركة «آنت فايننشال» الصينية لأنظمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة في الاستحواذ على شركة «مني جرام» الأميركية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، بعد اعتراض لجنة حكومية أميركية على الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وقال «إليكس هولمز» الرئيس التنفيذي لشركة «مني جرام» في بيان صحفي، إن الظروف الجيوسياسية تغيرت بصورة كبيرة، منذ أعلنت شركته و«آنت فايننشال» الاندماج المقترح في العام الماضي.

وأضاف «هولمز» أنه «رغم بذلنا أقصى الجهود في التعاون مع الحكومة الأميركية، اتضح الآن أن لجنة الاستثمار الأجنبي الأميركية لن توافق على صفقة الاندماج».

يذكر أن «آنت فايننشال» هي جزء من مجموعة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة «علي بابا جروب» وتدير منصة «علي باي» أشهر منصة للدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في الصين، ويستخدمها نحو 520 مليون مستخدم، وتليها منصة «وي شات باي» المملوكة لمجموعة «تينسنت» المنافسة. كان «جاك ما» مؤسس مجموعة «علي بابا» قال في يناير الماضي قبيل تنصيب «دونالد ترامب» رئيسا للولايات المتحدة، في مقابلة مع ترامب، إن المجموعة ستوفر مليون وظيفة جديدة في الولايات المتحدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمزارعين الأميركيين على بيع منتجاتهم عبر الإنترنت في الصين.

في المقابل، أعربت إدارة ترامب عن قلقها من انتقال التكنولوجيا المتقدمة من الشركات الأميركية إلى الصين، فيما يدافع ترامب عن صفقات تجارية في قطاعات مختلفة لتقليل العجز التجاري لبلاده مع الصين.