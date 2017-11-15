البواردي يستقبل عدداً من ممثلي الشركات العالمية

دبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه بمعرض دبي للطيران 2017، كلاً على حدة، ليان كاريت نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينج»، وأنتوان بوفي الرئيس التنفيذي لشركة «MBDA»، وباسكال سوري الرئيس التنفيذي لشركة «THALES»، وسانغسو لي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للأنظمة والخدمات المساندة.

ورحب معالي وزير دولة لشؤون الدفاع بالضيوف، وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين الجانبين.

كما تم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون، والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية، في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع، وبما يحقق المصالح المشتركة، وتناولت اللقاءات آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزار معالي البواردي شركة كاليدوس الإماراتية البرازيلية التي تشارك في معرض دبي للطيران 2017.

واطلع معاليه، خلال جولته التفقدية، على أحدث ما أنتجته الشركة من طائرات حديثة الصنع ومتعددة المهام.

كما أثنى معالي وزير دولة لشؤون الدفاع على التطور الذي تشهده الشركة، مما جعلها محط أنظار كبريات الشركات العالمية، وتبادل معهم الحديث حول طبيعة مشاركاتهم، وأهم المعروضات والمشاريع والبرامج التي تقدمها الشركة في المعرض.