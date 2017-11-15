3.3 مليار درهم صفقات القوات المسلحة في اليوم الثالث

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلن اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة المتحدث باسم معرض دبي للطيران 2017، وبحضور اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات عن إبرام 8 صفقات في اليوم الثالث للمعرض بقيمة قاربت 3.347 مليار درهم، فقد تضمنت الصفقات 3 شركات محلية، وخمس شركات عالمية.

وقال الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم التعاقد مع شركة ريثون الأميركية لشراء مواد ومعدات مكملات قنابل (GBU- 12) وقنابل (GBU- 10) بقيمة 2.51 مليار درهم.

وأفاد بأنه تم التعاقد مع شركة سي 4 أدفانسد سوليوشنس الإماراتية لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع توفير الدعم اللوجستي لمدة سنتين بمبلغ 305 ملايين درهم، وكذلك التعاقد مع شركة بيل اكسبورتس من روسيا البيضاء لتقديم خدمات الصيانة والتأهيل لأنظمة الرادار بـ57.55 مليون درهم. وأشار إلى التعاقد مع «الاتحاد للطيران» لتوفير خدمة نقل وشحن مواد ومعدات بـ165.28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ماكينا فيكيميا اندستريس مورومو مك التركية لشراء قنابل (MK-82) و(MK-84) بـ74.29 مليون درهم.

وكذلك التعاقد مع الشركة السويسرية رينميتل اير دفنس لشراء طلقات المدفعية 35 ملم للدفاع الجوي بمبلغ 32.67 مليون درهم.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة أي أو ماكس، وهي شركة أميركية على تأهيل وتقديم خدمات الصيانة لطائرات «أمير تراكتور» بمبلغ 41.32 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «سي أيه إي» المحلية على إنشاء مركز تدريب على الأنظمة الميسرة عن بعد بقيمة 157 مليون درهم.