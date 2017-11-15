صفقات معرض دبي للطيران تقفز إلى 111 مليار درهم

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

قفز إجمالي قيمة الصفقات والعقود المبرمة والمعلنة خلال معرض دبي للطيران 2017، إلى 110.7 مليار درهم، بعد تسجيل صفقات بقيمة 26 مليار درهم في ثالث أيام المعرض الذي شهد بيع 120 طائرة تجارية.

وواصلت شركة بوينج استحواذها على النصيب الأكبر من الصفقات، بعد أن أعلنت أمس، عن رابع صفقة لها خلال المعرض مع الخطوط الاثيوبية لبيعها 4 طائرات من طراز بوينج 777 مخصصة للشحن الجوي بقيمة 1.3 مليار دولار (4.78 مليار درهم)، ورفعت بوينج من إجمالي مبيعاتها للطائرات إلى 71 طائرة بقيمة بلغت نحو 75.18 مليار درهم. وشملت الصفقات التي تم اعلانها أمس كذلك طلبية لشركة مصر للطيران، مع شركة «بومباردييه» الكندية لصناعة الطائرات لشراء 24 طائرة من طراز (سي أس 300) بقيمة إجمالية 2.2 مليار دولار (نحو 8.09 مليارات درهم).

وفي آخر ساعات المعرض أمس قامت شركة ايرباص بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الصقر الذهبي للطيران، المزود الحصري لطائرات الخطوط الوطنية الكويتية، لشراء 25 طائرة من طراز A320neo بقيمة دفترية بلغت 2.71 مليار دولار (نحو 9.9 مليار درهم).

وعلى صعيد الصفقات العسكرية تم إبرام 8 صفقات في اليوم الثالث للمعرض بقيمة بلغت 3.34 مليار درهم. ليرتفع إجمالي صفقات القوات المسلحة في الأيام الثلاثة الأولى إلى نحو 13 مليار درهم.

وكانت شركة بوينج قد فازت في ثاني أيام المعرض بطلبية لبيع 20 طائرة بوينج (737 ماكس 8) بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار (نحو 8 مليارات درهم) لشركة «ألافكو» الكويتية المتخصصة في تمويل شراء وتأجير الطائرات.