هل تخرج «إيرباص» خالية الوفاض من سباق الصفقات؟

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تحسم الساعات القليلة المقبلة مستقبل برنامج إنتاج الطائرة العملاقة «إيه 380»، التي تنتجها شركة صناعة الطيران الأوربية إيرباص، والتي تسابق الزمن لتوقيع صفقة كبيرة مع «طيران الإمارات»، أكبر زبون في العالم لهذه الطائرة، خلال معرض دبي للطيران الذي يختتم فعالياته غداً الخميس.

ويتوقف مستقبل إنتاج الطائرة العملاقة على قرار يجري التفاوض بشأنه حالياً على أعلى المستويات في شركة إيرباص للتوصل إلى اتفاق مع «طيران الإمارات» للإعلان عن الصفقة، والاستجابة للبنود التي اقترحت «طيران الإمارات» تضيمنها في الاتفاق قبل التوقيع، والتي تشمل تعهد ايرباص بضمان استمرار إنتاج الطائرة للسنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ضرورة التوصل للحلول فيما يتعلق بالسوق الثاني للطائرة عند البدء في خروجها من الخدمة بالأسطول.

وتشهد أروقة معرض دبي للطيران وقطاع الطيران التجاري بشكل عام حالة من الترقب في انتظار ما ستحمله الساعات القلية المقبلة من قرارات من الجانبين، حيث سيمثل عدم استجابة ايرباص لطلبات «طيران الإمارات»، أو رفض «طيران الإمارات» إبرام صفقة جديدة مع ايرباص انتهاء برنامج إنتاج هذه الطائرة بشكل فعلي نتيجة عدم وجود طلبيات مستقبلية تضمن لها الاستدامة في الإنتاج باستثناء الطلبيات القائمة، والمجدول تسليمها خلال السنوات القليلة المقبلة، ومنها 42 طائرة متبقية لـ«طيران الإمارات».

وفيما كان ينتظر الجميع في أول أيام معرض دبي للطيران الإعلان عن توقيع صفقة شراء طائرات الايرباص «إيه 380» من قبل «طيران الإمارات» نتيجة الاستعدادات التي شهدتها الساعات الأولى للمعرض، ووصول مسؤولي شركة ايرباص لقاعة المؤتمرات الصحفية للإعداد للإعلان المرتقب من الجميع، لم يستغرق الوقت سوى دقائق معدودة تخللها إعلان «طيران الإمارات» المنظمة للمؤتمر الصحفي عن تأخير الموعد لبضع دقائق، انسحب خلالها ممثلو إيرباص مع توالي ظهور ممثلي شركة بيونج واحداً تلو الآخر، ليتم بعدها الإعلان رسمياً عن انطلاق المؤتمر الصحفي وتغير بوصلة الطلبية من «إيرباص» إلى «بوينج» التي نجحت في إقناع «طيران الإمارات» بشراء طراز «787-10» من عائلة «دريملاينر 787» بعد مفاوضات طويلة استغرقت أكثر من 4 سنوات استجابت خلالها الشركة الأميركية للمطالب كافة التي اقترحتها «طيران الإمارات» بشأن هذا الطراز.