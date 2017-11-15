دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بشأن التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات وأنشطة حركة الطيران المدني في إمارة دبي، بحسب بيان أمس.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين لتنظيم أنشطة حركة الطيران المدني المحلي بشكل دوري عبر مطارات إمارة دبي، حيث شملت المذكرة أهمية التعاون المشترك، وضرورة الاستفادة من البيانات والمعلومات بهدف دعم العمل التخصصي في شتى المجالات التي تخدم الصالح العام.

وتضم مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين عدة بنود ومنها أهمية تسجيل شركات الطيران «الطيران التجاري، طيران الشحن، الطيران الخاص» قبل بدء عملياتهم في أجواء دولة الإمارات.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وجاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بحضور ممثلين عن كلتا الجهتين.