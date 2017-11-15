250 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع الطيران بالدولة

أبوظبي (وام)

كشف سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن حجم الاستثمار في قطاع الطيران بالدولة وصل إلى نحو 250 مليار دولار، وعدد الطائرات المسجلة لدى «الهيئة» أكثر من 800 طائرة تجارية وما يزيد على 300 طائرة من دون طيار.

وقدر السويدي في تصريحات صحفية على هامش فعاليات منتدى أمن الطيران السادس والعشرين في أبوظبي مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 17% إلى 18%، فيما يساهم القطاع في الناتج المحلي لإمارة دبي بنسبة 27%.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في أمن وسلامة الطيران، وذلك بحسب المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيراً إلى أن الإمارات تدعم العديد من الدول بخبراتها في هذا المجال لرفع مستوى أمن الطيران لديهم، مما يعكس ما تتمتع به منظومة الطيران المدني في الدولة من خبرات واحترافية جعلتها الأكثر أمناً وسلامة على مستوى العالم.

وتوقع نمو عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري بنسبة 5% ليرتفع إلى 132 مليون مسافر مقارنة مع نحو 124.3 مليون مسافر في العام 2016.

ولفت إلى أن قطاع الطيران يشهد نمواً ملحوظاً على مستوى الشركات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر النفط بين الـ60 إلى 70 دولاراً يمثل السعر الأفضل لصناعة الطيران لإنعاشه بشكل مباشر على تنمية اقتصاديات الدول، وبالتالي ينعكس على القدرة الشرائية للمسافرين، ويظهر ذلك جلياً بعد انتهاء فترة التحوط لدى الشركات.

وأضاف السويدي، أن «الهيئة» تعمل حالياً على رفع كفاءة مجال الملاحة الجوية، إضافة إلى العمل على إطلاق نظام إدارة الملاحة الجوية بالدولة الذي يدخل الخدمة بعد عام، فضلاً عن إعادة هيكلة الأجواء التي تطبق ديسمبر المقبل، مما يسهم في رفع كفاءة قدرة المجال الجوي للدولة من خلال تخطيط المسارات الجوية وزيادة طاقتها الاستيعابية، مما يوفر على شركات الطيران نحو 10 ملايين دولار في العام الواحد.

وقال، إن «الهيئة» تعاونت مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق مشروع التاكسي الطائر لتصبح الإمارات بذلك الأولى بالعالم في استخدام التاكسي الطائر على أن يبدأ ترخيصه بشكل رسمي خلال 4 إلى 5 سنوات تقريباً.