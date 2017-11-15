دبي الجنوب تطلق «مجمع الموردين» ضمن «سلسلة توريد الطيران»

دبي (الاتحاد)

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، أن منطقة الطيران في دبي الجنوب تشهد معدلات نمو مزدوجة في كثير من الأعمال خاصة فيما يتعلق بجزء التعليم مثل الأكاديميات ومراكز التدريب. وقال إن منطقة الطيران في دبي الجنوب تركز على استقطاب الشركات الجديدة التي تحقق إضافة نوعية للمنطقة، مشيراً إلى أن مراكز التدريب والأكاديميات التي تعتزم المنطقة العمل عليها قادرة على رفد المدينة ككل بكوادر متخصصة ومهنية، لافتاً إلى أن هناك محادثات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية لتوفير خدمات التدريب والتعليم والبحث والتطوير.

وقال الزفين خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مشاركة دبي الجنوب في معرض دبي للطيران أمس، إن «نحو 70% من حركة الطيران الخاص في مطار دبي الدولي انتقل إلى مطار آل مكتوم الدولي ونتوقع أن تنتقل الغالبية العظمى من حركة الطيران الخاص إلى دبي الجنوب خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «افتتاح مبنى الطيران الخاص بمنطقة الطيران في دبي الجنوب عزز من هذا التوجه لدى المشغلين».

وأضاف أنه «تم تجهيز نحو 95% من توسعة مبنى المسافرين الحالي في مطار آل مكتوم الدولي على أن ينتهي بشكل كامل بنهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «التوسعة الجديدة سترفع الطاقة الاستيعابية من نحو 6 ملايين مسافر إلى 26.5 مليون مسافر».

وأشار إلى أن أعمال التسوية في المرحلة الأولى التمهيدية لمطار آل مكتوم الدولي لا تزال جارية ويتم حالياً دراسة مناقصات عدة بالتشاور مع الشركات المتخصصة، لافتاً إلى أن قيمة المناقصات لهذه المرحلة تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار درهم.