أسرار جمع الثروة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الخبير المالي بمؤسسة «كيس فاينانس» البريطانية آلان أندرو قواعد بسيطة يُقسم أثرياء أنها أسهمت في جمع ثرواتهم والحفاظ عليها، وأوردها موقع «Dailymail»:

* تجنب الانشغال بما لا يفيد: من السهل أن تنجرف لتجد نفسك مشغولاً بأمور تستهلك جزءًا كبيرًا من وقتك ولكنها قليلة أو منعدمة القيمة.

* استثمر بحكمة: لا تستثمر في أي شيء ما لم تكن مستعدًا لوضع ما لا يقل عن 10% من صافي ثروتك فيه، وإن لم تكن واثقًا من استعدادك لفعل ذلك فتجنبه. وقبل أن تستثمر مبلغا بسيطا في شيءٍ ما، لا تسأل نفسك عما إذا كنت ستتحمل خسارة هذا المبلغ الصغير، بل اسأل هل ستكون مستعدًا بالفعل لاستثمار 10% من صافي أموالك فيه.

* الادخار ثم الادخار: تقول المليونيرة صوفيا أموروسو، مؤسسة علامة ناستي غال، إن مفتاح عمل الثروة هو ادخارها بشكل حكيم. وأنه كلما أمضيت وقتًا في الادخار زادت الثروة التي ستحققها.

* اعرف قيمة الوقت: الأثرياء يعرفون قيمة وقتهم. لذلك إذا كنت ماهرًا في مجال معين، اطلب مقابل ما ستقدمه من مساعدة وسيكون لدى الراغبين فيها الاستعداد للدفع.