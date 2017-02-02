أسرار جمع الثروة

أبوظبي (الاتحاد)
كشف الخبير المالي بمؤسسة «كيس فاينانس» البريطانية آلان أندرو قواعد بسيطة يُقسم أثرياء أنها أسهمت في جمع ثرواتهم والحفاظ عليها، وأوردها موقع «Dailymail»:
* تجنب الانشغال بما لا يفيد: من السهل أن تنجرف لتجد نفسك مشغولاً بأمور تستهلك جزءًا كبيرًا من وقتك ولكنها قليلة أو منعدمة القيمة.
|
|
* الادخار ثم الادخار: تقول المليونيرة صوفيا أموروسو، مؤسسة علامة ناستي غال، إن مفتاح عمل الثروة هو ادخارها بشكل حكيم. وأنه كلما أمضيت وقتًا في الادخار زادت الثروة التي ستحققها.
* اعرف قيمة الوقت: الأثرياء يعرفون قيمة وقتهم. لذلك إذا كنت ماهرًا في مجال معين، اطلب مقابل ما ستقدمه من مساعدة وسيكون لدى الراغبين فيها الاستعداد للدفع.