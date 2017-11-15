شركات تلجأ لتأجير الطـائرات لمواكبة زيادة الطلب على السفر

حسام عبدالنبي (دبي)

يدفع النمو القوي في الطلب على السفر باتجاه توسيع أساطيل الطائرات المؤجرة في منطقة الشرق الاوسط، ويوفر فرصة مهمة لمؤسسات تأجير وتمويل قطاع الطيران ما سيؤدي بالنتيجة إلى نمو الحاجة إلى عمليات تأجير وتمويل قطاع الطيران، حسب خبراء ومشاركين في معرض دبي للطيران.

وبحسب منصة تحليل شؤون الأساطيل الجوية (Flight Fleets Analyser)، فإن عدد الأساطيل المؤجرة التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط قد ارتفع بنسبة 38%، من 189 أسطولاً في عام 2011 إلى 260 أسطولاً في عام 2016، موضحة أنه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع عدد الأساطيل المؤجرة أكثر من الضعف، من 781 إلى 1857 أسطولاً خلال الفترة نفسها.

وقال الخبراء، إن تأجير الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود يساعد شركات الطيران على توسيع شبكتها، ودعم المتطلبات المستقبلية لنموها على المدى البعيد.

وأوضحوا أن تركيز الشركات في الوقت الحالي ينصب على تحديث أسطول طائراتها وتعزيز راحة الركاب عبر استئجار الطائرات التي تستطيع التحليق لمسافات أطول من الطائرات المنافسة مع استهلاك أقل للوقود، ما يحقق الكفاءة التشغيلية، مؤكدين أن الامارات عبر المراكز المالية العالمية المتوافرة بها مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي اصبحت مركزاً استراتيجياً لتمويل قطاع الطيران وعمليات تأجير الطائرات في المنطقة.