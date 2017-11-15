«الوطنية الكويتية» تضيف 25 طائرة من «A320neo» إلى أسطولها

دبي (الاتحاد)
وقعت الصقر الذهبي للطيران، المزود الحصري لطائرات الخطوط الوطنية الكويتية، مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة من طراز A320neo.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في معرض دبي للطيران من قبل الدكتور حمد التويجري، رئيس مجلس إدارة الصقر الذهبي للطيران، وجون ليهي، الرئيس التنفيذي للعمليات العملاء في شركة إيرباص للطائرات التجارية بحضور علي الفوزان، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الوطنية. وتدير الخطوط الجوية الوطنية التي استأنفت عملياتها في يوليو من 2017، حالياً أسطولاً من طائرتين من طراز A320ceo تخدم عدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا من مقر عملياتها في الكويت، وسيساهم أسطول طائرات A320neo في الرؤية الاستراتيجية للشركة لتصبح شركة الطيران الأسرع نمواً في الكويت.
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وقال جون ليهي، الرئيس التنفيذي لعمليات العملاء في شركة إيرباص للطائرات التجارية: «إن هذه الطلبية لـ25 طائرة من عائلة A320neo تؤكد ثقة المشغلين في جميع أنحاء العالم بهذه الطائرة. إن الكفاءة التشغيلية لهذه الطائرة والراحة التي توفرها للمسافرين على متنها تجعلها الخيار الأمثل لتوسيع أسطول الشركة ودعم خططها للنمو».