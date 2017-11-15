«الوطنية الكويتية» تضيف 25 طائرة من «A320neo» إلى أسطولها

دبي (الاتحاد)

وقعت ‬الصقر ‬الذهبي ‬للطيران، ‬المزود ‬الحصري ‬لطائرات ‬الخطوط ‬الوطنية ‬الكويتية، ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬شركة ‬إيرباص ‬لشراء ‬25 ‬طائرة ‬من ‬طراز ‬A320neo.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في معرض دبي للطيران من قبل الدكتور حمد التويجري، رئيس مجلس إدارة الصقر الذهبي للطيران، وجون ليهي، الرئيس التنفيذي للعمليات العملاء في شركة إيرباص للطائرات التجارية بحضور علي الفوزان، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الوطنية. وتدير الخطوط الجوية الوطنية التي استأنفت عملياتها في يوليو من 2017، حالياً أسطولاً من طائرتين من طراز ‏A320ceo ‬تخدم ‬عدة ‬وجهات ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬وأوروبا ‬من ‬مقر ‬عملياتها ‬في ‬الكويت، ‬وسيساهم ‬أسطول ‬طائرات ‬A320neo ‬في ‬الرؤية ‬الاستراتيجية ‬للشركة ‬لتصبح ‬شركة ‬الطيران ‬الأسرع ‬نمواً ‬في ‬الكويت.

وقال علي الفوزان، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الوطنية: «نحن نتطلع إلى رفع مستوى أسطولنا وزيادة كفاءته، لذا ستقدم عائلة ‏A320neo ‬لعملائنا ‬أكثر ‬المقصورات ‬راحة ‬في ‬الأجواء ‬مع ‬مقاعد ‬واسعة ‬بقياس ‬18 ‬بوصة ‬دون ‬المقايضة ‬في ‬ربحية ‬وكفاءة ‬عملياتنا. ‬وأن ‬هذه ‬الطلبية ‬ستمكننا ‬من ‬توسيع ‬أسطولنا ‬ودعم ‬استراتيجيتنا ‬للنمو ‬فيما ‬نواصل ‬خدمة ‬عملائنا ‬على ‬أكمل ‬وجه»‬.

وقال جون ليهي، الرئيس التنفيذي لعمليات العملاء في شركة إيرباص للطائرات التجارية: «إن هذه الطلبية لـ25 طائرة من عائلة ‏A320neo ‬تؤكد ‬ثقة ‬المشغلين ‬في ‬جميع ‬أنحاء ‬العالم ‬بهذه ‬الطائرة. ‬إن ‬الكفاءة ‬التشغيلية ‬لهذه ‬الطائرة ‬والراحة ‬التي ‬توفرها ‬للمسافرين ‬على ‬متنها ‬تجعلها ‬الخيار ‬الأمثل ‬لتوسيع ‬أسطول ‬الشركة ‬ودعم ‬خططها ‬للنمو»‬.