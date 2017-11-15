«مبادلة» تستثمر 82.5 مليون درهم في الأبحاث

دبي (الاتحاد)

تستثمر شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» نحو 82.5 مليون درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في الأبحاث لتطوير بقطاعات الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة، حسب ما أعلنت في بيان أمس. وستركز هذه الاستثمارات على دفع وتيرة العمل في عدة مشاريع لتطوير التقنيات المبتكرة ذات المفاهيم المتميزة، بدءاً من الثورة الصناعية الرابعة، مروراً بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع الرقمي، والمواد المتقدمة.

وتعد خطط دعم برامج الأبحاث والتطوير هذه، استمراراً لنجاح برنامج قائم، كانت «مبادلة» أطلقته في سبتمبر 2015 بالتعاون مع عددٍ من الشركات العالمية المصنّعة للمعدات الأصلية والجامعات الوطنية. ومن شأن هذا البرنامج أن يدعم استراتيجيات النمو لدى الشركتين، «ستراتا للتصنيع»، و«الخدمات والحلول التكنولوجية» التابعتين لـ«مبادلة»، اللتين تعملان في مجال صناعة الطيران والأعمال الصناعية.

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار: «تحتل جهود الأبحاث والتطوير أهمية خاصة في إطار الجهود الرامية لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي ببناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وسوف يتيح لنا هذا الاستثمار إمكانية استكشاف تطبيقات جديدة لتقنيات مبتكرة من شأنها أن تحفز نمو وتنافسية حلول التصنيع والخدمات، لتسهم في نهاية المطاف في تطوير المنظومة الصناعية للإمارة».

وتعمل «مبادلة» حالياً على استكشاف آفاق التعاون بين شركاتها، وتدعم توجه هذه الشركات نحو التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتحقيق المنفعة لعدة قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما المجالات التي يتم التركيز عليها، فتشمل؛ إنترنت الأشياء الصناعية، وأبحاث المواد المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بصفتها أسلوباً جديداً للمعالجة، والتعمق في أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة.