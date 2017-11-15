«إماراتك»: تعزز تجربة حركة المسافرين

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة إماراتك تقنيات جديدة تُستخدم قريباً في المطارات لتعزيز تجربة الركاب، وهي خدمة تحسين كفاءة التعامل مع أمتعة الشحن وخدمة العربة الذكية للأمتعة المحمولة على الطائرات عن طريق الماسح الضوئي.

وترتبط خدمة العربة الذكية لنقل الأمتعة المحمولة بلوحة تحكم على شبكة الإنترنت تتيح للمطار تحديد مكان الراكب وإرسال الإخطارات له بالإضافة إلى تزويده بالمعلومات حول المحال التجارية والمطاعم والخدمات‏‭ ‬لتجربة ‬تسوق ‬ممتازة. ‬تساعد ‬لوحة ‬التحكم ‬في ‬تحديد ‬الأجهزة ‬التي ‬تحتاج ‬إلى ‬شحن ‬كهربائي ‬وجمع ‬البيانات ‬المتعلقة ‬بكل ‬معاملات ‬الركاب ‬وعرض ‬الإعلانات ‬من ‬المحال ‬التجارية ‬والمطاعم، ‬وأيضاً ‬حفظ ‬بيانات ‬عربة ‬النقل ‬عبر ‬إعدادات ‬أنظمة ‬الأعمال ‬الذكية ‬للاستفادة ‬منها ‬لاحقاً. تقوم ‬عربة ‬نقل ‬الأمتعة ‬الذكية ‬بدور ‬المرشد ‬للراكب ‬من ‬خلال ‬قراءة ‬بيانات ‬بطاقة ‬الصعود ‬للطائرة، ‬الأمر ‬الذي ‬يبقي ‬الراكب ‬على ‬اطلاع ‬مستمر ‬بالمعلومات ‬الخاصة ‬برحلته ‬وبوابات ‬الصعود.

وتقدم إماراتك العربة الخاصة بالماسح الضوئي بالمطارات. تصميمها المتطور تقنياً يجعلها متوافقة مع العصر الجديد من الماسح الضوئي المستخدم في المطارات، وبذلك فهي تربط رحلة الركاب من نقطة التفتيش الأمني وصولاً إلى البوابة، وبتوافقها مع الجيل الجديد من الماسح الضوئي الخاص بالمطارات تساعد العربة الذكية على زيادة كفاءة الإجراءات الأمنية، حيث لن يحتاج الركاب للوقوف في الصف، الأمر الذي يقلل من عناء السفر ويتيح المزيد من الوقت للتسوق وتناول الطعام والاسترخاء قبل الرحلة.

أما خدمة التعامل الذكي مع أمتعة الشحن الجديد التي أطلقتها إماراتك في المعرض فهي عبارة عن نظام شامل يستند على مبدأ‏‭ ‬تقديم ‬المزيد ‬من ‬القيمة ‬للعملاء ‬باستخدام ‬موارد ‬أقل ‬بالإضافة ‬إلى ‬تحسين ‬كفاءة ‬التعامل ‬مع ‬الأمتعة ‬المحمولة ‬في ‬الشحن. ‬توفر ‬هذه ‬الخدمة ‬عملية ‬فعالة ‬وذكية ‬لنقل ‬الأمتعة ‬القادمة ‬والمغادرة ‬دون ‬رفعها.‭ ‬يتألف ‬نظام ‬المغادرة ‬من ‬عنصرين ‬هما ‬وحدة ‬تخزين‭ ‬الأمتعة ‬ومحطة‭ ‬تجهيز ‬الأمتعة. ‬يقوم ‬نظام ‬المغادرة ‬بتخزين ‬جميع ‬الأمتعة ‬التي ‬تم ‬تسجيل ‬وصولها ‬وفرزها ‬مسبقاً ‬حسب ‬وجهتها ‬عبر ‬نوافذ ‬تسجيل ‬الوصول ‬الفردية. ‬أما ‬محطة ‬تجهيز ‬الأمتعة ‬فهي ‬تعمل ‬على ‬تصنيف ‬الأمتعة ‬وتجهيز ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬1200 ‬حقيبة ‬في ‬الساعة ‬في ‬عربات ‬التحميل ‬الخاصة ‬بالطائرات ‬المغادرة. ‬أما ‬نظام ‬الوصول ‬فهو ‬يشمل ‬محطة ‬الوصول ‬التي ‬يمكن ‬ربطها ‬مع ‬مجموعة ‬واسعة ‬من ‬مسارات ‬جمع ‬الأمتعة.

وقال ثاني عبد الله الزفين، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة إماراتك قائلاً: «تواصل إماراتك بناء رؤيتها على الابتكار والإبداع، وذلك من خلال تقديم أحدث التقنيات المتطورة التي ستجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المتميزة على مستوى العالم، وتعزز مكانة دبي كمدينة تكنولوجية تدمج التقنيات الذكية المبتكرة لتعزيز تجربة عملائها في كل المجالات».