المنصوري: الإمارات تطبق أعلى معايير أمن الطيران في العالم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات بأعلى المعايير الدولية في أمن الطيران وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بلغ 124 مليون مسافر عام 2016، وارتفع عدد الحركات الجوية إلى 922 ألف حركة، فيما زاد عدد طائرات الناقلات الجوية الوطنية إلى 473 طائرة، وذلك وفقاً لما جاء في كلمة معاليه خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي لأمن الطيران الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال: «إن قطاع الطيران في الإمارات حقق إنجازات عديدة، من أهمها التزامه بأعلى المعايير الدولية في أمن الطيران وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، وإعادة انتخاب الإمارات للمرة الرابعة علي التوالي في مجلس المنظمة»، لافتاً إلى أن رؤية الإمارات 2021 تضمنت دعم أمن وسلامة الطيران وجودة البنية التحتية كعناصر رئيسة لتطوير القطاع، ما أدى إلى قفزات هائلة في القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف: «نمت الإمارات أيضاً كمركز دولي لتصنيع أجزاء الطائرات والصيانة والتدريب».

ووجّه الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوةً لتعزيز أمن الطيران بشكل إضافي من خلال معالجة أربعة مجالات رئيسة، هي التعاون الحكومي بشكل وثيق للقضاء على التحديات على المدى الطويل في مجال التدابير العابرة للحدود الإقليمية، والتطبيق العالمي للمعايير العالمية، وتحسين تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع، والتنفيذ الفعال لقدرات التكنولوجيا الجديدة والحالية.