«دبي المالي» يطلق صندوقاً متخصصاً في «التكنولوجيا المالية» بقيمة 100 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، صباح أمس، فعاليات الدورة الأولى من المنتدى المالي العالمي، الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي تحت شعار «التأقلم مع الواقع الجديد»، في فندق فورسيزنس جميرا بدبي.

أطلق المركز صندوقاً متخصصاً بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار أميركي «الصندوق» لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها.

حضر المنتدى، ما يزيد على 350 ضيفاً من أهم الشخصيات والخبراء في قطاع الخدمات المالية، تم اختيارهم بشكل حصري للحضور من أصل مئات الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسجيل.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يسعدني أن أعلن أننا بصدد إطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار أميركي للمساعدة في تأسيس ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والتي تمرّ في مراحل نموها الأولى، وتتطلع للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويستفيد الصندوق من البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك تراخيص لاختبار الابتكارات وأسعار مشجعة ومساحات عمل تعاونية.