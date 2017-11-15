«غرفة دبي» تنظم المؤتمر العالمي لجائـزة محمد بن راشد آل مكتـوم للأعمال 2017

دبي (الاتحاد)

‬أكدت ‬معالي ‬عهود ‬بنت ‬خلفان ‬الرومي ‬وزيرة ‬الدولة ‬للسعادة ‬وجودة ‬الحياة، ‬مدير ‬عام ‬مكتب ‬رئاسة ‬مجلس ‬الوزراء، ‬أن ‬مبادرة ‬غرفة ‬دبي ‬بتبني ‬السعادة ‬والإيجابية ‬محوراً ‬للدورة ‬العاشرة ‬لجائزة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬للأعمال، ‬خطوة ‬مهمة ‬لنشر ‬ثقافة ‬السعادة ‬والإيجابية، ‬وتعزيز ‬الوعي ‬بأهميتها، ‬وتحفيز ‬شركات ‬القطاع ‬الخاص ‬على ‬تبنيها ‬وتهيئة ‬البيئة ‬المناسبة ‬لموظفيها، ‬باعتبارهم ‬القيمة ‬المحورية ‬الأهم ‬لنجاح ‬المؤسسات.

جاء ذلك، في كلمة لمعاليها أمام المؤتمر الدولي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2017، التي أطلقتها غرفة دبي في دورتها العاشرة، تحت شعار «السعادة والإيجابية»، الذي شهد أيضا إطلاق الدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، بمشاركة نخبة من المتحدثين وأبرز الشخصيات والقيادات المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي من الإمارات والعالم.

وأشارت الرومي إلى أن «مئوية الإمارات 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الهادفة إلى أن تكون الإمارات في صدارة دول العالم في مختلف المجالات بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد، تحتم على القطاعين الحكومي والخاص القيام بدور استثنائي في دعم هذه المسيرة وتحقيق أهدافها، ما يتطلب مضاعفة الجهود، وترسيخ بيئة عمل سعيدة وإيجابية تحفز الموظف على تقديم أفضل ما لديه.

وربطت معالي عهود الرومي في كلمتها بين تميز ونجاح الشركات العالمية الأعلى أرباحاً وإنتاجاً وبيئة العمل، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن المؤسسات التي تتبنى أساليب السعادة، ولديها موظفون سعداء وإيجابيون، تزيد نسبة إنتاجيتهم وتفوقهم على منافسيهم بنسبة لا تقل عن 20%، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشترك في سمات رئيسة كثيرة أهمها، الموظفون السعداء والإيجابيون، وبيئة العمل المعززة للتفاعل الإيجابي، والإدارة التي تضع في قلب اهتمامها جودة حياة الموظف، والتي تحدد غاية أسمى، وتعمل على تحقيقها.