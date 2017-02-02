مسلسل يعيد درو باريمور إلى الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت النجمة الأميركية درو باريمور أنها أهملت نفسها لفترة بسبب ظروفها الشخصية التي مرت بها العام الماضي عندما انفصلت عن زوجها ويل كوبلمان، إلا أن مسلسلها الجديد أعاد لها الحياة.

وحلت الممثلة، البالغة من العمر واحداً وأربعين عاماً، ضيفة في برنامج «Today» مع زميلها النجم تريموثي أوليفانت للترويج لمسلسلهما الجديد «Santa Clarita Diet»، حيث تحدثت عن أنها فقدت 20 رطلاً (نحو 9 كيلوجرامات) من وزنها لتناسب دورها في شخصية شيلا في المسلسل والذي أعادها للحياة، على حد تعبيرها.

وقالت درو إن الدور كان بمثابة هدف عظيم لها، لأن فقدان الوزن بسبب الشخصية جعلها تشعر بالقوة والثقة، مضيفة أنه كان له تأثير إيجابي عليها.

يُذكر أن درو أنجبت من زواجها ابنتين هما أوليف في عامها الرابع وفرانكي في عامها الثاني.