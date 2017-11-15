سياسـة جمــركية ودليل موحـد لإجــراءات تطبيق «القيمة المضافة»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بدبي مؤخراً، سبل وآليات تطبيق الضريبة الانتقائية التي بدأ العمل بها في أول أكتوبر الماضي، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، ودور الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق الضريبة.ترأس الاجتماع محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، بينما ترأس وفد الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، وشارك في الاجتماع أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجانبين، وممثلي دوائر الجمارك المحلية في الدولة.وناقش الجانبان خلال الاجتماع آلية تطبيق إجراءات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والتعامل مع المواد الأولية والمناطق الحرة، وحالات التهرب الضريبي في الحرم الجمركي، فضلاً عن الإجراءات والأنظمة التي سيتم العمل عليها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، وكيفية احتساب الضريبة على السلع بحوزة المسافرين، والتصريح عن السلع التي تخضع للضريبة عند الاستيراد، وتطبيق الضريبة على السلع القادمة عن طريق البريد، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات.

وقال محمد جمعة بوعصيبة: إن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين، وتحصيل الرسوم الجمركية، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة.

وأشار بوعصيبة إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق فني من الهيئة الاتحادية للجمارك لإعداد سياسة وإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، بما لا يتعارض مع قانون الجمارك الخليجي الموحد وقانون الضريبة على القيمة المضافة في الدولة، فضلاً عن إعداد دليل موحد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية من مديري العموم من الجانبين لاعتماد أعمال اللجنة الفنية المكلفة بإعداد السياسة الجمركية والدليل الموحد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ولفت المدير العام إلى أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أهمية احتساب الضريبة الانتقائية على المسافرين القادمين إلى الدولة، وتكثيف التفتيش على المسافرين القادمين من الدول المجاورة غير المطبقة للضريبة في المنافذ الجمركية، وخاصة في المنافذ البرية.