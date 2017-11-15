حملة تخفيضات كبرى في دبي 23 فبراير

أحمد النجار (دبي)

تطلق دبي حملة تخفيضات كبرى، تقام للمرة الثانية ما بين 23 حتى 25 نوفمبرالجاري، على مدار ثلاثة أيام، بحسب سعيد محمد معصم الفلاسي، المدير التنفيذي لإدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «دبي للسياحة»، الذي قال إن المحال التجارية المشاركة ستقدّم تخفيضات تتراوح ما بين 30% إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية. وتشارك العديد من العلامات التجارية في «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، ومن بينها: هارفي نيكلز وغاليري لافاييت وبلومينغ ديلز وديبنهامز وهوم سنتر وأي دي ديزاين وريسيس وماكس مارا ووجوه وكونفيرس، وغيرها العديد.

وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، إن موجة التخفيضات التي تشهدها مراكز التسوق في دبي، تمثل ظاهرة صحية، معتبراً أن فترة ثلاثة أيام مفيدة للتجار الراغبين بتقديم عروض وتنزيلات للتعريف بعلاماتهم وزيادة المبيعات وتحقيق أعلى نسبة إقبال، وقد تصل تلك الخصومات إلى 90%، مما تساهم وفق الفلاسي إلى منح فرص لإسعاد المتسوقين، سواء من المقيمين أو الزوار والسياح، لافتاً إلى أهمية الدور الرقابي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية، والتي تتابع عمليات التخفيض، ومقارنة الأسعار الحالية بالقديمة، وهنا يأتي دور المستهلك الذي يلاحظ نوعاً من الخلل في عملية التخفيضات، ويتوجب عليه الإبلاغ عن تلك المخالفات، لضمان تحقيق الشفافية الكاملة، وعدم التلاعب لخداع المستهلك.

واعتبر أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تمثل حدثاً مهماً في التقويم السنوي لقطاع التجزئة، وتعد بمثابة مكافأة خاصة للمتسوّقين في دبي، فهذه المبادرة تعمل على الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية رائعة من قبل المحال التجارية التي زادت عدد مشاركتها عن السابق، والتي تمنح بدورها المتسوقين وزوّار دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من التخفيضات المغرية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق».