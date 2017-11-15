«أبوظبي» تمنح السعوديين رخصاً لـ 30 نشاطاً تجارياً

حاتم فاروق (أبوظبي)

منحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مواطني المملكة العربية السعودية تراخيص 30 نشاطاً تجارياً، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «تاجر أبوظبي» التي أطلقتها أمس، بحسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة.

وقال المنصوري، خلال حفل إطلاق أقيم بمقر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن الحصول على تراخيص الباقة الجديدة من 30 نشاطاً تجارياً ضمن المرحلة الثالثة لرخصة «تاجر أبوظبي»، لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، فيما يتم إصدارها إلكترونياً كمؤسسة فردية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، أو تطبيق ADBC في خطوتين فقط هما إدخال البيانات، وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق.

وأكد وكيل الدائرة، أن خطوة منح المواطنين السعوديين تراخيص «تاجر أبوظبي» جاءت في إطار مخرجات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، تحت شعار «معاً - أبداً» برعاية وزارة شؤون الرئاسة، حيث تم الإعلان على تقديم مبادرات تهدف إلى معاملة المواطنين السعوديين معاملة المواطنين الإماراتيين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الأعمال بين البلدين الشقيقين، والمساهمة في تعزيز الاستثمارات السعودية على مستوى إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام. وأضاف أن الأنشطة الجديدة التي تم إضافتها لرخصة تاجر أبوظبي تركز على تفعيل نشاط الأسر المواطنة المنتجة في العديد من الأنشطة التجارية، ومن أهمها بيع الوجبات والولائم، وصناعة الحلويات، والخياطة والتطريز، وبيع المشروبات والمشغولات اليدوية، وبيع العطور، وغيرها التي تساهم في تمكين المرأة المواطنة للدخول في العمل بالقطاع الخاص من المنزل.

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