1.8 مليــار درهم قيمة الأنشطـة التجـارية بمعرض دبي العقاري في مومباي

دبي (الاتحاد)

اختتم معرض دبي العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك بدبي في مدينة مومباي الهنديّة، فعاليات نسخته الثالثة، وشهد نجاحاً ملحوظاً ظهر في استقطاب 5108 زائرين، فيما بلغت قيمة الأنشطة التجارية المتداولة 1.8 مليار درهم إماراتي.

وقالت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي «يدرك المستثمرون الهنود حقاً قيمة الاستثمارات العقارية ما يجعلهم في حماس دائم لهذا الفئة من الأصول. وقد شهد المعرض استجابة مشجعة تخطت التوقعات من حيث إقبال الزوار والأنشطة التجارية. وفي دورة هذا العام، كان معدل إقبال الزوار على المعرض أعلى بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، فيما ازدادت قيمة الأنشطة التجارية المتداولة بنحو 600 مليون درهم إماراتي. ويسهم ذلك في تعزيز علاقاتنا مع الهند، ويؤكد ثقة رجال الأعمال الهنود التي ظهرت واضحة في دبي باعتبارها وجهة استثمارية متميزة».

وأضافت ماجدة «نحن متشوقون حقاً لإقامة معرضنا التالي في الهند العام المقبل، ونعتقد أن المستثمرين من الهند سيبقون في المرتبة الأولى ضمن قائمة مشتري العقارات في دبي من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي. ما يجعلهم المساهم الأكبر في قصة نمو دبي».

من جانبه، قال ماجد صقر المري، مدير إدارة أول في إدارة الترويج العقاري ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إنه «بصورة عامة، استثمر رجال الأعمال الهنود 126 مليار درهم إماراتي في دبي على مر السنوات الماضية وحتى الآن؛ وهم يبحثون عن الأرباح المجزية بشكل إيجارات، أو مكاسب من أنشطة إعادة البيع، أو منافع أخرى. ويستفيد المستثمرون هنا من عدم وجود مدة لتثبيت فائدة القرض وعدم وجود ضريبة أرباح على رأس المال أو ضريبة على الممتلكات؛ فضلاً عن رغبة المشترين بالاستثمار وشراء الأصول قبل انطلاق فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) المرتقب».

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «فالكن سيتي أوف وندرز»: لطالما أظهر رجال الأعمال والمستثمرون الهنود اهتماماً كبيراً بمفهوم العالم في مدينة، «الفريد لفالكن سيتي أوف وندرز»، وتعتبر هذه الفئة واحدة من أكبر مجموعات المستثمرين الأجانب.

وتلقت مشاركتنا في فعاليات الدورة الثالثة من معرض دبي العقاري في مومباي ردود أفعال إيجابية من حيث الاستفسارات التجارية، مما يشجعنا على مواصلة التزامنا بالسوق الهندية ومشتري العقارات الهنود والسعي لفهم وتلبية احتياجاتهم العقارية في دبي.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار «حققت دبي للاستثمار مشاركة ناجحة في معرض دبي العقاري في مومباي، وتلقت كثيراً من الاستفسارات المشجعة والاهتمام بمشروعيها تلال مردف وجرين كوميونيتي. وفي ضوء التوجهات الناشئة في القطاع العقاري وزيادة إمكانات النمو في الفترة التحضيرية لانطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، تثق الشركة بالتأثيرات الإيجابية على الاستثمارات المستقبلية من المستثمرين الهنود».