«أبوظبي الأول» أفضل مؤسسة مالية في الإمارات استجابةً لمواجهة التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)
صُنف بنك أبوظبي الأول، كأفضل مؤسسة مالية في دولة الإمارات عن استجابته لمواجهة التغير المناخي، وذلك تقديراً لالتزامه بمواجهة هذا التغير والحد من آثاره والإفصاح لمشروع الكشف عن انبعاثات الكربون (CDP). وحصل البنك على تصنيف A- لعام 2017 لينتقل من مستوى الإدارة إلى مستوى الريادة.
ويعد مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون (CDP ) برنامجاً دولياً غير ربحي يمكّن الشركات والمدن والدول والأقاليم من قياس والتحكم في الآثار البيئية الناجمة عن ذلك.
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ووفقاً لمنهجية التصنيف التي يتبعها مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون؛ يتعين على الجهات الحاصلة على مستوى الريادة إظهار إدراكها وفهمها الدقيق للمخاطر والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وأن تكون قد قامت بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى الحد من آثاره والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.
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