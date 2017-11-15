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800 مليون درهم قيمة التداول

شـراء مؤسساتي يدعم الأسهم المحليـة
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت عمليات شراء مؤسساتية أسواق المال بالدولة أمس المتعاملين بالأسهم إلى الاحتفاظ بمستويات مقبولة من الشهية للشراء، حيث شهدت جلسة الأمس تداول نحو 800 مليون درهم في سوقي المال المحليين، إضافة إلى عقد 4 صفقات على أسهم شركة أمانات القابضة تم بموجبها عملية تحويل لـ 340 مليون سهم بقيمة 414.5 مليون درهم تقريبا.

واستمرت التداولات تتركز على عدد من أسهم المضاربات، سريعة الدوران، ومع ذلك بقيت التداولات في سوق العاصمة محدودة نسبياً، إذ بلغت قيمتها 124 مليون درهم فقط، حيث تم تداول ما يقارب 58 مليون سهم من خلال 1200 صفقة تقريبا.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت قيمته 3.18 نقطة تعادل 0.07% من الوزن الإجمالي للمؤشر، الذي أغلق على مستوى 4366.41 نقطة.

ومع أن المؤشر يتحرك بمستويات أفقية تقريبا إلا أنه مستمر بالتماسك رغم انخفاض قية التداولات.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس، بنسبة 0.32% وبقيمة 11.25 نقطة ليصعد إلى 3,488.990 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 670.350 مليون درهم، غير أن السوق شهد أيضا تسجيل 4 صفقات كبيرة على أسهم شركة أمانات القابضة بقيمة 414.5 مليون درهم تقريبا هي قيمة 340 مليون سهم تم تحويلها خلال الجلسة. ... المزيد
     
 

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