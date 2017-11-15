«الإمارات الإسلامي» يطلق حملة ترويجية جديدة للتوفير

دبي (الاتحاد)

أطلق مصرف الإمارات الإسلامي حملة ترويجية جديدة للتوفير من شأنها السماح للمتعاملين المشاركين الحصول على ما يصل إلى 200 ألف ميل سكاي واردز مجاناً.

واعتباراً من 5 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2017، سوف تتاح لمتعاملي حسابات كنوز للتوفير وسوبر للتوفير والادخار للأطفال فرصة الحصول على 10 آلاف ميل سكاي واردز مجاناً مع كل إيداع إضافي بمبلغ 100 ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى المزايا المعتادة لهذه الحسابات.

ويمكن استبدال أميال سكاي واردز مقابل حجز رحلات مع طيران الإمارات، وترقية المقاعد، ومجموعة من خدمات ومزايا السفر الأخرى.

وتضم حسابات التوفير المؤهلة للمشاركة في الحملة الترويجية حساب كنوز للتوفير من الإمارات الإسلامي، والذي يتيح الفرصة للمتعاملين للفوز بجائزة كبرى شهرياً تتمثل في مليون درهم أو شقة سكنية أو سيارة فاخرة، إضافة إلى ثلاث جوائز يومياً قيمة كل منها 5 آلاف درهم. ويعد حساب الادخار للأطفال حساباً مجانياً بمعدلات ربح عالية، إضافة إلى تقديم هدية متميزة عند فتح الحساب.

ويعتبر حساب التوفير سوبر حساباً فريداً، حيث يزود المتعاملين بعائدات عالية وأميال سكاي واردز على ودائعهم الخاصة.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «بات استكشاف وجهات جديدة والسفر حول العالم جزءاً أساسياً من نمط الحياة العصري للناس اليوم. ويسرنا أن نطلق هذه الحملة الترويجية لمتعاملينا في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشجع على ثقافة الادخار للمستقبل، فضلاً عن مكافأتهم في الوقت ذاته بأميال سكاي واردز لتلبية احتياجاتهم في السفر. إننا في الإمارات الإسلامي نسعى باستمرار لنشر الوعي حول السعادة المالية في المجتمع ومكافأة المدخرين، وأنا على ثقة من أن هذه الحملة سوف تشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين في أنحاء الدولة».