«ماس 42».. تطبيق إلكتروني يدر 15 مليون دولار على شاب ألماني

برلين (د ب أ)

الرياضيات بالنسبة لماكسيم نيتشه شيء جميل، فهي عالم من الروعة حيث يبدو كل شيء منطقياً وله معنى، وهي «مسألة لها رونقها في عالم مركب بشكل متزايد».

وفي حالة ماكسيم، فإن الرياضيات تعني أيضاً الكثير من الدولارات والسنتات. ففي شهر أكتوبر، استحوذت شركة «كيج» الأميركية المتخصصة في تقديم خدمات التعليم الرقمي لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، والتي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك، على شركة «كوجيون جي.إم.بي.إتش» المتخصصة في مجال تقنيات الرياضيات التكيفية، والتي شارك في تأسيسها هذا الشاب الألماني البالغ من العمر 22 عاماً.

وبلغت قيمة الصفقة 12.5 مليون يورو، أي نحو 15 مليون دولار نقداً، وهناك أيضاً احتمال الحصول على مبالغ إضافية تصل إلى 7.5 مليون يورو يتم تسديدها في صورة أموال نقدية أو أسهم، علاوة على 3.2 مليون يورو في صورة سندات مالية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فالرياضيات بالقطع قد تصبح مصدراً للثروة.

وابتكرت شركة «كوجيون» تطبيقاً إلكترونياً متخصصاً في مجال الرياضيات يعمل على أنظمة تشغيل أندرويد، ويحمل اسم «ماس 42»، ويعتبر هذا التطبيق من بنات أفكار ماكسيم، ويصفه بأنه «مدرس رقمي خاص» ويتوافر في ست لغات.

وخلال مؤتمر صحفي لدى إعلان صفقة الاستحواذ على شركة كوجيون، قال نيثان شولتز، كبير مسؤولي قطاع التعليم في شركة كيج، إن «الرياضيات تمثل نقطة مؤلمة بالنسبة للطلاب في هذه الآونة».

وأضاف أن «الضعف في الحساب» استشرى في العملية التعليمية، وكذلك في مراحل التأهيل للعمل في الولايات المتحدة، حيث إن 64% من طلاب المدارس الثانوية ليسوا مستعدين للتعامل مع الرياضيات على المستوى الجامعي، كما أن أكثر من أربعين بالمئة من الطلاب المستجدين بالجامعات يحتاجون للحصول على برنامج دراسي واحد على الأقل من أجل تحسين مستواهم في الرياضيات.

وذكر شولتز أن «فريق كوجيون بقيادة عائلة من خبراء الرياضيات الذين يتمتعون بشهرة عالمية، سوف يعملون معنا لتطوير أفضل منتجات دراسية بهدف تحسين طريقة تعلم الطلاب للمفاهيم المعقدة في مجال الرياضيات».

وتضم هذه العائلة المؤسسين الثلاثة الآخرين لشركة كوجيون، وهم رفائيل شقيق ماكسيم نيتشه، ووالده توماس الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كوجيون، وأخيراً أوكسانا زوجة توماس.