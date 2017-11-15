أقل مستوى لإنتاج الأرز في كوريا الجنوبية منذ 40 عاماً

سيؤول (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، تراجع محصول الأرز في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 40 عاماً، في ظل جهود الحكومة لمواجهة الفائض الكبير من المعروض من هذه السلعة في الأسواق على مدار عام. ووصل إنتاج كوريا الجنوبية من الأرز خلال العام الحالي إلى 3.97 مليون طن بانخفاض نسبته 5.3% عن العام الماضي الذي سجل 4.2 مليون طن.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، فإن كميات إنتاج العام الحالي الأقل منذ 1980 عندما بلغ الإنتاج 3.55 مليون طن. وكان إجمالي المساحة المزروعة بالأرز خلال العام الحالي تراجعت بنسبة 3.1% سنوياً إلى 754713 هكتاراً.

ومن المتوقع وصول حجم استهلاك الأرز في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 3.7 مليون طن، ما يعني وجود فائض في الإنتاج المحلي قدره 300 ألف طن تقريباً. وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها شراء 720 ألف طن من محصول الأرز للعام الحالي، بهدف ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.