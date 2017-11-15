«فولكسفاجن» تستثمر 500 مليون يورو في الأرجنتين

فولسفبورج (د ب أ)

أعلنت شركة «فولكسفاجن» الألمانية لصناعة السيارات أمس، اعتزامها استثمار 500 مليون يورو خلال 5 سنوات لإقامة خط لإنتاج سيارة جديدة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في» في مدينة «باشيكو» بالأرجنتين. ومن المنتظر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاج السيارة الجديدة للسوق في أميركا الجنوبية ككل. ومن المتوقع أن يوفر المشروع الجديد نحو 2500 وظيفة جديدة.

وبحسب الشركة الألمانية، وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا، فإن إجراءات التحديث التي تتضمنها خططها الاستثمارية ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من عملية التصنيع، وبالتالي تحسين جودة واستدامة الإنتاج.

من ناحية أخرى، ذكرت «فولكسفاجن» أن قطاع السيارات التجارية (الشاحنات والحافلات) لديها قام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بتسليم 410 آلاف و900 سيارة لعملائه في مختلف أنحاء العالم بزيادة نسبتها 5.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات «فولكسفاجن» أن عدد السيارات التجارية التي تم بيعها في أوروبا الغربية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 2.6% سنوياً إلى 277 ألفاً و300 سيارة، في حين زاد العدد في أوروبا الشرقية بنسبة 17.1% إلى 32 ألفاً و900 سيارة خلال الفترة نفسها.