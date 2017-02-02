كشف لغز تجهم «السيدة الأولى»

أبوظبي (الاتحاد)

أثار التحول السريع في وجه ميلانيا زوجة دونالد ترامب، الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، في حفل تنصيب زوجها انتباه الكثيرين على الإنترنت عندما ابتسمت «السيدة الأولى» مبتهجة للغاية حين التفت لها دونالد أثناء الحفل، لكن وجهها تغير وسرعان ما تجهم عندما أعطاها ظهره مجددا.

وبعدما لاحظ مشاهدون هذا التغيير الجذري في تعابير وجهها، بدؤوا في نشر الفيديو المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاركته مئات الآلاف من المرات.

وكان السؤال الرئيس، وفق ما نشره موقع «mirror»؛ لماذا تغير مزاجها للنقيض في غضون ثوان، ولكن يمكن التكهن بالإجابة عند مشاهدة الفيديو مرات عدة. ووجد متابعون أن ابنة دونالد ترامب، إيفانكا، التي تقف وراء زوجة الأب ميلانيا من ناحية اليمين، هي التي تبادلت النظرات والكلمات مع والدها ما يوحي أن ترامب تجاهل زوجته، التي نجد أنها تنظر بجانب عينها في اتجاه إيفانكا ثم يبدأ وجهها في التجهم.

وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه في حال لو كان هذا هو السبب الحقيقي لعبوس ميلانيا، فلن يستطيع أحد أن يلومها.