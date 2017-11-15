300 لاعب في كأس مبادلة المجتمعي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى «هيلث بوينت»، التابع لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن تنظيمه للدورة العاشرة من بطولة «كأس مبادلة المجتمعي للتنس» الأكبر من نوعها في المنطقة، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً من حيث عدد المشاركين، حيث سجل أكثر من 300 لاعب من المواهب الشابة في هذه البطولة.

وتعد كأس مبادلة المجتمعي أضخم بطولة تنس للهواة على مستوى المنطقة، يشارك فيه اللاعبون في سن الثامنة فما فوق، وتتيح للمشاركين فرص الفوز بجلسات تدريب مع أبرز نجوم التنس العالميين، الذين سيشاركون في الدورة العاشرة لعالمية مبادلة التي تجري فعالياتها من 28 – 30 ديسمبر.

وقال الدكتور خوسيه لوبيز، الرئيس التنفيذي لمستشفى «هيلث بوينت»: نحرص على تقديم كل الدعم للمواهب الشابة سواءً في مجال لعبة التنس أو غيرها من الرياضات، بهدف تشجيع الشباب وأفراد المجتمع عموماً لممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي. ومن هذا المنطلق، يأتي دعمنا لتنظيم كأس مبادلة المجتمعي للتنس ويؤكد المستوى المتقدم للاعبين المشاركين في البطولة نجاح هذه المبادرة.من جانبه، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاش للترفيه»: «فخورون للغاية بإقامة النسخة العاشرة من كأس مبادلة المجتمعي للتنس التي تتميز بأجواء إيجابية بين المشاركين الذي وصل عددهم إلى 300 لاعب.

وتتيح المسابقة للمواهب الشابة استعراض مهاراتهم، وهي في الوقت نفسه تشكّل فعالية متميزة لاجتماع العائلات والأصدقاء لقضاء يوم مميز ومليء بالنشاط».ويشارك في دورة هذا العام من بطولة مبادلة العالمية نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، في مقدمتهم المصنف الأول عالمياً رافائيل نادال، واللاعب نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 12 لقباً لبطولة «المصنف السابع، ودومينيك تيم المصنف سادساً، وبابلو كارينيو بوستا المصنف 11، وستان فافرينكا المصنف تاسعاً، وميلوس راؤنتش المصنف 12.

وتشكّل كأس مبادلة المجتمعي فرصة تتيح لأفضل اللاعبين الهواة من مختلف الفئات إثبات جدارتهم، حيث يُتوقع أن تشهد في دورتها الجديدة منافسات مثيرة للفوز باللقب.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر منافسات فئة الـ 14 سنة في دبي، فيما تنافس اللاعبون في سن الـ 10 سنوات في أبوظبي، ومُنح الفائز بالمركز الأول والوصيف والفائز بالسحب عن كل فئة بطاقة حصرية للمشاركة في جلسات التدريب عالية المستوى.

وتهدف البطولة التي تشارك فيها المواهب من مختلف الأعمار والفئات، إلى تحفيز أفراد المجتمع لممارسة رياضة التنس وتعزيز الوعي باتباع نمط معيشة صحي.