«إقامة دبي» تتفاعل مع مبادرة «تحدي اللياقة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن عدد من الأنشطة والفعاليات، ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، حيث تم تخصيص يومي السبت والأربعاء لممارسة المشي والجري وكرة القدم وكرة الطائرة والدراجات الهوائية وشد الحبل والسباحة ورياضة «الكروس فيت»، بالإضافة إلى الرياضات الذهنية كالشطرنج والبولينج.

كما تم توفير اشتراكات مجانية في الصالات الرياضية لموظفات إقامة دبي خلال فترة التحدي لممارسة التمارين الرياضية في الصالة التي تضم مختلف أنواع الأجهزة والمعدات الرياضية، وهي تعد خطوة إيجابية للمشاركات لاعتماد أسلوب ونمط حياة صحي.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن إقامة دبي حرصت أن تكون سباقة في قبول التحدي وحثت موظفيها للمشاركة فيه، من خلال تنظيم أنشطة رياضية مختلفة لكافة موظفيها من الذكور والإناث، نحن سعداء بالإقبال الكبير من قبل الموظفين المشاركين في المبادرة والذين أثبتوا جدارتهم في خوض التحدي والمنافسة بكل قوة. وأوضح أنه كان للعنصر النسائي دور متميز في المشاركة في«تحدي دبي للياقة» مؤكداً أن المرأة الإماراتية حاضرة في مختلف الفعاليات، ومنها المحافل الرياضية، معرباً عن سعادته واعتزازه بموظفات إقامة دبي اللاتي أثبتن عزيمتهن وحماسهن في خوض التحدي مع إخوانهم الشباب بكل روح إيجابية. من ناحية أخرى، شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، انطلاق فعاليات اليوم الرياضي المفتوح، التي نظمتها الأكاديمية ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وتنافس المشاركون في رياضة كرة القدم، والسباحة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وشد الحبل، والقبضة الحديدية، والدراجات الهوائية، وكرة السلة، وفي ختام المهرجان، تم توزيع الكؤوس والجوائز والهدايا على الفائزين.