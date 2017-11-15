ترشيح ابن سليم نائباٌ لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات

دبي (الاتحاد)

اختار الفرنسي جون تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» المنتهية ولايته، محمد بن سليم، رئيس نادي السيارات والسياحة، رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، كمرشحه لمنصب نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا»، وعضوية المجلس العالمي لرياضة السيارات، وذلك من خلال إدراجه في عضوية فريقه الرئاسي لخوض انتخابات الجمعية العمومية السنوية المقررة في باريس 8 ديسمبر.

وقام الفرنسي تود الذي يشغل أيضاً منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون السلامة على الطرق، والساعي إلى ولاية ثالثة لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات، بضم بطل راليات الشرق الأوسط 14 مرة محمد بن سليم في «قائمة الرؤساء» التي تغطي كلاً من قيادة رياضة السيارات والتنقل في الاتحاد الدولي للسيارات الذي يضم في عضويته 245 نادياً في 145 دولة.

وأعرب محمد بن سليم عن سعادته لترشيحه لمنصب نائب الرئيس وعضوية المجلس العالمي لرياضة السيارات، بقوله: «يشرفني العمل مع جون تود الذي أثبت أنه رئيس مُلهم للاتحاد الدولي على مدى السنوات الثماني الماضية، رياضة السيارات سأبذل كل ما في وسعي إذا تم انتخابي لخدمة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم».

وأكد ابن سليم أن هذا المنصب يعد تكليفاً في المقام الأول، لاسيما وأنّ الإمارات تعد من الدول الرائدة حالياً في رياضة المحركات من خلال تنظيمها واستضافتها أقوى الفعاليات، كما أنّ الوجود في المنظومة الدولية، وبالتنسيق مع جميع الأندية والجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، يمكّننا تطوير رياضة المحركات والعمل على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للسيارات بما يختصّ بسلامة السائقين والمنظّمين، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التطور على المستويين الداخلي والخارجي.

وجاء اختيار ابن سليم لهذا المنصب الرفيع من واقع تاريخه السابق على المستوى الدولي وارتباطه الوثيق بمنظومة رياضة المحركات لعقود طويلة، حقق خلالها العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والخارجي، سواء خلال مشاركته كمتسابق، أو بعد انتقاله للعمل الإداري، وتبوأ أرفع المناصب في اتحاد السيارات ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، الجهة المشرفة على رياضة المحركات في الدولة.