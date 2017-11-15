سباق العوير يجمع 78 خيلاً في المضمار العائلي الجمعة

محمد حسن (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي تفاصيل حفل السباق الثاني للمضمار للموسم «2017 - 2018» ظهر الجمعة المقبل، ويحمل اسم العوير، وتشارك فيه 78 خيلًا، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 455 ألف درهم. وجاء الإعلان عن تفاصيل حفل السباق الثاني للمضمار الأصفر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة ظهر أمس، بقاعة المجلس بالمبنى الرئيسي للمضمار، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وسهيل النجار عن شركة المشرق لخدمات الري، ومحمد حماد عن شركة الساحل للمقاولات، ونيبال الشاكر عن شركة سيرفيو، وعبدالحليم برقاوي عن شركة اسكانا.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر للشركات الراعية للأشواط الستة لسباق العوير، وقال: «إدارة مضمار جبل علي، تقدر هذا الدعم الكبير من شركاء المضمار والداعمين لمسيرته، بما ينعكس على إنجاح موسم السباقات بالدولة، وقدم الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الراعي الرئيس للمضمار الأصفر، وشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل، على حضورهم الدائم ودعمهم المستمر للمضمار الأصفر، كما قدم الشكر لقناة دبي ريسينج لتواصلها وحضورها الدائم لتغطية سباقات مضمار جبل علي».

من جانبه، أكد ميرزا الصايغ استمرار إسطبلات شادويل وديرنزتاون وشادويل فارم في رعاية السباقات في مضمار جبل علي، مضيفاً: «بدأنا ترتيب رعاية الجامعات في أيام شادويل الثلاثة بالمضمار الأصفر لأهمية وجود الجامعات وطلابها وأساتذتها وكوادرها في هذا المحفل الرياضي المهم».

وعبر ممثلو الشركات الراعية عن تقديرهم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحته الفرصة لهم بالمشاركة في الرعاية خلال سباقات المضمار الأصفر، مؤكدين مواصلة الشراكة مع المضمار كجزء من التزاماتهم تجاه المجتمع.

وقدم ياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، شرحاً مفصلاً عن سباق العوير وأشواطه الستة ونوعها ومسافاتها، وعدد الخيول المشاركة في كل شوط، كما أعلن عن الجهات الراعية لأشواط السباق وجوائزها.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية للسباق جوائز مالية للأشواط الستة، بلغت 455 ألف درهم، منها 40 ألف درهم للشوط الأول على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية، برعاية الساحل للمقاولات، و80 ألف درهم للشوط الثاني، برعاية الشعفار للاستثمار، والشوط الثالث «الرئيس» برعاية ديرنزتاون ستود، وبلغت قيمة جوائزه 110 آلاف درهم، و65 ألف درهم، خصصت للشوط الرابع، برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين «سكانا»، و85 ألف درهم خصصت للشوط الخامس، برعاية المشرق لخدمات الري، أما شوط الختام فبلغت قيمة جوائزه المالية 75 ألف درهم، برعاية سيرفيو، بالإضافة إلى مبلغ 6000 درهم، لمسابقة أفضل الخيول مظهراً، برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم، وتمنح لسايس الخيل الفائز بالمسابقة في كل شوط.

ورصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وبين الأشواط وفى نهاية السباق بوساطة كوبونات مجانية، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية، لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباق.